無人機漁搜對環境更友善 還能幫討海人提早返家

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）「爸爸捕魚去，為什麼還不回家？」兒時這句課文，道盡討海人的辛酸。以前捕魚常得「靠天吃飯」，誰也說不準魚群在哪，如今台灣正在研發漁搜無人機，不僅能降低對環境的影響，還可以幫助討海人更快達成漁獲目標，提早返家團聚。

說起討海人的辛勞，穩發漁業董事長暨全國漁會理事長謝龍隱說，遠洋漁船從高雄出海一趟，通常要2年才能回家，若想提前跟家人相聚，就得等漁船短暫進港轉載的時間，由家人搭飛機前往國外港口與船員會合，但頂多只有1週相聚時光。

遠洋漁業風險高 曾聘傭兵隨船護航

而且海上作業不僅辛苦，更可能危機四伏，謝龍隱就曾有一艘漁船「穩發161」，在2009年4月遭索馬利亞海盜劫持，時間長達逾10個月，過程令人膽戰心驚。

回憶當時情景，謝龍隱說，那段時間，每天都焦慮不安，天天凌晨3、4時就起來跟海盜談判，「每天唱哭調仔給他們聽啊！說我為了這件事，都病倒送醫院了」。

謝龍隱同時也每天求神拜佛，尋求心靈寄託，「不然對方沒瘋，我們要先瘋了」。

談到原本海盜提出高達350萬美元（約新台幣1億524萬元）贖金，謝龍隱說，透過多次反覆交涉談判，終於降到120萬美元（約新台幣3608萬元），最後付贖把船和人救回。之後幾年，他的漁船每次出海，他都聘請荷槍實彈的外國傭兵在船上護航，直到海盜不再猖獗後才止聘。

也正是這群辛苦付出的討海人，讓台灣遠洋漁業世界聞名，而高雄更是台灣遠洋漁業重鎮。謝龍隱說，高雄前鎮漁港是台灣遠洋漁船的主要停泊港口，目前高雄遠洋漁船數量至少在500艘以上，主要捕捉鮪魚、鰹魚、魷魚和秋刀魚等漁獲。

比海軍還先進 用直升機抓魚

漁船想要滿載而歸，取決於搜尋魚群的功力。早期台灣大型圍網漁船僅依靠海鳥雷達及船上瞭望手目視，直到30年前，謝龍隱的父親率先在台灣遠洋漁業中引進直升機搜尋魚群，他笑說，「有人說我們比海軍還先進，用直升機抓魚」。

「要不要去看船，我帶妳去！」謝龍隱帶著中央社記者到前鎮漁港參觀他的漁船，並逐一說明船上搜尋魚群的先進設備，「最上面藍色那個是海鳥雷達，那個瞭望台就是瞭望手站著拿望遠鏡目視的地方，還有船前面的甲板會停放直升機…」。

謝龍隱說，早期依靠海鳥雷達和瞭望手找魚群，目視範圍有限，且瞭望手為了找魚，經常專注到忘記吃喝，非常辛苦。自從引進直升機後，從空中俯瞰的範圍更大，1年增加了約30%漁獲量。他深信，使用科技幫助漁船作業是一條必走道路。

不過出動直升機所費不貲，他說，養一台直升機及機上作業人員，1年約需新台幣2000萬元。除了成本高昂，燃油碳排壓力越來越大，加上在海上飛行風險也很大，謝龍隱過去曾發生直升機因機械故障墜海，所幸人員平安獲救，但直升機卻得送去大修。

在經濟部產業技術司科技專案支持下，工研院與金屬中心發展遠洋漁業的低碳智慧漁搜無人機隊系統，讓無人機及AI科技力進入海洋，優點除了可降低成本，也能避免直升機人員傷亡與財損，且可望更快達成漁獲目標，讓船員得以提早返航。

無人機加入作業 對業者是一大利多

謝龍隱說，他加入這項無人機計畫，很期待未來以無人機取代直升機作業，在高油價、高人工時代，若能把直升機換成無人機，不但可省下可觀油錢，維修成本也較低，一年最少可省1000萬元。還有AI系統幫忙，對業者是一大利多。

漁搜無人機的硬體部分，由金屬中心發展遠洋漁業商用載具，研發國內首架精準漁業定旋翼無人機，特點是可防雨、防塵、防蝕，且1次可連續飛行超過1個半小時，最遠可飛超過30公里，並有可抗7級風與抗雨等特殊設計。

軟體部分，為了讓無人機自動飛行，工研院開發低碳智慧漁搜機隊系統，可自動設定機隊航線，一鍵部署讓4部無人機自動起飛，透過無人機進行大範圍攝影，將海面即時影像傳送給魚撈長進行判斷。

當無人機飛行時，機上攝影機會自動回傳影像，地面站可即時觀看即時的AI辨識魚況，主動搜尋漁群位置。發現魚群資訊，地面站可透過動態修正返航航線演算法，召回無人機自動返航，動態降落到漁船，盡速前往漁場捕魚。

金屬中心向中央社記者說明研發進度表示，這套低碳智慧漁搜無人機隊系統，目前已完成概念驗證（POC），近期將進行商業營運驗證（POB）的階段運行。

概念驗證主要為透過飛行器雛型品，確認飛行器於遠洋漁船上運作，可進行船舶上的起降作業，並且飛行影像與數據資料可於漁船上進行判讀與解析。概念驗證階段曾前往太平洋上的科斯雷島（Kosrae）進行相關測試。

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金屬中心表示，目前正在進行商業營運驗證，今年將進行商業化展開，已結合國內製造商、零組件商、系統整合商與服務商進行相關的商業模型推展。若順利，預計今年將進行服務測試的投入。

金屬中心指出，這套系統除了可以降低人員操作的風險與成本，即時影像也協助魚撈長準確判斷、減少過度捕撈，最重要是減少不必要航行，也降低對環境的影響。（編輯：黃名璽）1140519

工業技術研究院與金屬工業研究發展中心發展遠洋漁業低碳智慧漁搜無人機隊系統，正在進行相關測試驗證。（金屬中心提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月19日

高雄是台灣遠洋漁業重鎮，前鎮漁港是台灣遠洋漁船的主要停泊港口。中央社記者蔡孟妤攝 114年5月19日