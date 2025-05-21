郭阜林敲超前二壘打助雄鷹奪勝 戰績緊追桃猿

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職今天在澄清湖球場賽事，台鋼雄鷹靠著郭阜林敲出超前2打點二壘安打，最終以6比4擊退樂天桃猿，2隊僅剩0.5場勝差，首度在雄鷹拿MVP的郭阜林說：「是澄清湖造就了我。」

雄鷹在2局下靠著張肇元、郭阜林敲安打，率先攻下1分；3局上桃猿隊的陳晨威敲出1打點三壘安打，追平比數，林立擊出滾地球造成二壘手胡冠俞失誤，桃猿取得2比1領先。

不過雄鷹在3局下灌進大局，紀慶然、王柏融敲安打，攻下追平分後，魔鷹（Steven Moya）再敲二壘安打，接著張肇元選到保送形成滿壘，郭阜林敲出二壘安打，帶有2分打點超前，之後投手霸鉧德（Jonathan Bermudez）暴投奉送1分，王博玄再敲1打點安打，單局攻下5分。

桃猿隊在6局上追回2分，不過最終雄鷹還是以6比4奪下2連勝，桃猿苦吞3連敗，勝率跌破5成、目前第4名，且第5名雄鷹僅落後桃猿0.5場勝差。

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單場MVP由郭阜林拿下，這也是他去年被交易到台鋼雄鷹後的首座MVP，剛好他在2017年生涯首次拿MVP也是在澄清湖球場，他感性表示，「加入台鋼後就一直渴望拿到MVP，今天如願以償非常開心，沒想到我第一座也是在澄清湖球場，我覺得澄清湖造就了我。」

雄鷹先發投手石萬金（Spenser Watkins）此戰用92球投5局，被敲出4支安打，投3次保送、4次三振，失4分含3分責失；石萬金在6局上滿壘時退場，接手的許育銘順利化解危機，接著張誠恩、伍祐城、林詩翔登板各投1局，也都沒有失分。（編輯：張雅淨）1140521