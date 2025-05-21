易烊千璽飾腦麻患者不易 拍攝期天天想快殺青

（中央社記者王心妤台北21日電）中國演員易烊千璽在電影「小小的我」飾腦性麻痺男子，他今天受訪說，這是他的人生角色之一，拍攝期間其實很期待趕快殺青，甚至殺青後還不時會出現角色不能控制手的肌肉動作。

監製尹露、導演楊荔鈉、監製演員易烊千璽與蔣勤勤帶著電影「小小的我」來台參與第16屆兩岸影展，並在會後接受台灣媒體訪問。

易烊千璽表示，已經有幾年沒來台灣了，本來計畫能待個1、2天，也問了朋友推薦的美食還有能買的伴手禮，尤其難忘上次吃到的冰棒；蔣勤勤也說，對台灣的印象很好，加上第一部作品是已故作家瓊瑤的電視劇，也拍了很多台灣製作的戲，很開心能來參加影展。

易烊千璽演出腦性麻痺患者的日常生活跟壓抑心情，他表示，事前除了有跟願意配合劇組的家庭對談，也花了半個月進入角色，又花了1個月讓肌肉習慣動作，因為角色詮釋不易，拍攝期間天天都盼著殺青，而肌肉記憶甚至殺青後還沒有完全忘記，「像是拍廣告時，發現手會有角色的那個姿勢。」

易烊千璽表示，「少年的你」算是他挑戰反映社會議題並寫實風格角色的敲門磚，之後「送你一朵小紅花」到這次的「小小的我」，前幾年的確沒有收到太多會心動的角色，這1、2年則好多了，「『小小的我』算是一個（人生角色），（畢竟）表演難度不是同個維度，跟以前是不同層面的。」

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由於「小小的我」入圍本屆坎城影展主競賽單元，他也成爲最年輕華語男演員入圍者。易烊千璽表示，比起個人肯定更開心整部電影受到肯定，「這電影比較波折，拍攝現場、創作，包括導演風格都比較新奇，是我也沒嘗試過比較飛的角色，能傳來這麼好的消息，的確是很開心。」

第16屆兩岸電影展即日起至26日在台北誠品電影院放映。（編輯：陳清芳）1140521

中國電影「小小的我」監製尹露（右）、導演楊荔鈉（左）21日來台參與2025第16屆兩岸影展開幕，開心分享拍攝花絮。中央社記者鄭清元攝 114年5月21日