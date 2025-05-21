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「守護我們的星球」首映 彭啓明籲發自內心護生態

2025/5/21 22:31（5/21 22:36 更新）
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資深生態自然節目主持人舒夢蘭（左）親自執導紀錄片「守護我們的星球」，21日晚間在台北首映，環境部長彭啓明（右）出席力挺。中央社記者鄭清元攝 114年5月21日
資深生態自然節目主持人舒夢蘭（左）親自執導紀錄片「守護我們的星球」，21日晚間在台北首映，環境部長彭啓明（右）出席力挺。中央社記者鄭清元攝 114年5月21日
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（中央社記者王心妤台北21日電）台灣首部橫跨南北極的生態紀錄片「守護我們的星球」今晚首映，文化部長李遠、環境部長彭啓明等人出席。彭啓明盼觀眾看完紀錄片後，能發自內心守護生態，因為有心才能繼續。

總統府副秘書長何志偉、海委會主委管碧玲、環境部政務次長施文真、氣候變遷署署長蔡玲儀也出席首映會；資深生態自然節目主持人、導演舒夢蘭從未受過極地訓練，偶然機會下踏上南極大陸，在最嚴酷的冰原上，她認知到自己就是大自然的一份子，也是拍攝的初心。

何志偉表示，這部紀錄片是重大的療癒，他想對這部紀錄片說聲謝謝，不僅傳達意義又能感動人心。

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彭啓明提到，「大家有時對環境保護這件事，會講但是沒有做。」他希望觀眾看完這部紀錄片後，可以發自內心守護生態，因為有心才能繼續做下去。

「守護我們的星球」將於23日上映。（編輯：張雅淨）1140521

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