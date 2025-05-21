巴黎文學之夜登場 陳克華與19國作家齊聚

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（中央社記者邱祖胤台北21日電）「巴黎文學之夜」即將在巴黎歌德學院舉行，包括台灣詩人陳克華等19國作家齊聚，陳克華將介紹法譯詩選「騎鯨少年」，向國際推廣台灣文學。

根據文化部今天發布新聞稿，由巴黎外國文化中心論壇舉辦的年度文學盛會「文學之夜」將登場，駐法國台灣文化中心攜手法國Circé出版社合作推動台灣文學法譯，去年年底出版陳克華「騎鯨少年」詩選集。

書中收錄陳克華早年之作、觀察剖析個人生命歷程的同志詩集「騎鯨少年」及2022年出版「好鳥擋路：陳克華的同志詩選（1978-2021）」，更收入2個不同創作時期的重要作品，包含描寫親情及生死別離的「父親」，以及回應新冠疫情的「戴著口罩唱歌」。

本屆巴黎文學之夜，各國作家將逐一登台分享作品與創作概念，並以母語或法語朗誦選段，現場設有臨時書店，並安排簽書會、音樂表演等活動。

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21日率先登場「陳克華見面會—聚焦詩集騎鯨少年」，於巴黎鳳凰書店舉行；23日「與陳克華的咖啡約會」在島語咖啡舉行；24日「Ficep巴黎文學之夜」於巴黎歌德學院舉行。

新聞稿指出，巴黎外國文化中心論壇創立於2002年，由駐巴黎58個國家文化中心組成聯盟，歷屆「文學之夜」曾推介郭強生小說「尋琴者」、零雨詩集「田園」、高翊峰「泡沫戰爭」，以及陳育虹「我告訴過你」、羅智成「夢中邊陲」詩選集。（編輯：陳清芳）1140521