科學園區用地需求增2千公頃 國科會：讓廠商根留台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北21日電）經了解廠商潛在需求，國科會今天表示，台灣科學園區用地需再增加2000公頃，並據此提報相關政策評估說明書修正案，以因應國際政經情勢，配合產業發展需求，並在兼顧環境永續發展，讓廠商根留台灣。

國科會今天於環境部提報「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書」第2次修正。根據國科會簡報，原政策評估說明書內容為2036年科學園區新增用地需求為1000公頃，這次修正為，2050年科學園區新增用地需求為3000公頃，引發關注。

國科會晚間透過新聞稿表示，這次修正主要是因應國際政經情勢，配合產業發展需求，讓廠商根留台灣，因此規劃於兼顧環境永續發展之下，提前布局2050年科學園區用地需求。

國科會指出，為將台灣打造為人工智慧（AI）之島，達成均衡台灣政策願景，國科會配合行政院規劃的「大南方新矽谷推動方案」及「桃竹苗大矽谷推動方案」等6大區域產業與生活圈推動方案，進行科學園區布局，盼帶動園區周邊城鄉建設，促進在地生活繁榮。

國科會表示，隨地緣政治風險上升，美中貿易戰及美國關稅新制等政經情勢變更，產業發展與國家安全之間的關聯日益密切，為完備及強化台灣區域經濟韌性，希望在中央與地方協力下，邁向下世代高階製造及研發創新發展，並讓產業根留台灣，鞏固台灣半導體及AI產業在國際間領先地位。

考量區域均衡發展及高科技產業用地需求，國科會說明，截至今年5月，科學園區營運中面積達4472公頃、開發或規劃中已達869公頃，面對全球持續對台灣及國際高科技領導廠商招商競爭，科學園區需穩固提供適宜產業用地與完善相關基礎設施，讓廠商加碼投資台灣並搶得設廠先機。

國科會表示，經了解目前廠商潛在需求，原規劃已不足以因應，亟需協助廠商布局下世代技術發展所需用地，而依據廠商用地需求，評估科學園區需再增加2000公頃面積，其中包括公用或服務設施，比如環保、道路、防汛等必要使用。

透過 Google News 追蹤中央社

國科會表示，將維持原政策方案總量限值，並考量氣候變遷調適，強化再生水、新興能源、零廢棄循環經濟、低污染運輸、淨零碳排及推動地方創生發展理念等因應對策，個案開發將考量產業特性及在地共融，完善環境保護對策，並優先評估適宜的國營事業土地，加以活化利用，對於環境部提供的徵詢意見，也將充分納入未來新設或擴建園區的環境影響評估範疇。

國科會強調，不會帶頭違法，科學園區的新設擴建，目前皆是先經可行性評估、籌設（擴建）計畫等2階段規劃程序，並內部審核通過，再提報行政院跨部會審議，於奉行政院核定後，才續行園區用地計畫及環境影響評估等實質計畫，並將恪遵用地、環保等各該主管機關審議結果，才據以辦理用地取得、公共工程建設等開發程序。（編輯：潘羿菁）1140521