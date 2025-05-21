袁澧林「黃衣小飛俠」浴缸嗆水戲 痛苦席捲而來

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北21日電）台灣恐怖片「山忌 黃衣小飛俠」今天釋出新花絮，女星袁澧林為詮釋中邪，要演出在浴缸嗆水、掙扎的模樣，她坦言當天拍攝很不舒服，痛苦放大一萬倍，有瀕臨死亡的感覺。

袁澧林今天透過電影公司分享，片中有一場浴缸嗆水戲，水從四面八方而來，像是要衝進腦裡，眼睛、鼻子都很痛，從水裡出來一直咳嗽，導演更加碼要求她在水下睜眼，「那個不舒服乘以一萬倍，就很接近死亡。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一場要到宮廟收驚的戲，袁澧林說：「空氣變得很稀薄、很缺氧，最後搖到有點發暈，每次拍完都想衝出去呼吸。」

「山忌 黃衣小飛俠」將於6月6日上映。（編輯：張雅淨）1140521