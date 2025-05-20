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一卡通簽署ESG合作備忘錄 打造減碳解決平台

2025/5/20 14:55（5/20 15:01 更新）
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iPASS一卡通宣布與日本碳管理科技公司ASUENE旭能科技簽署業務合作備忘錄。一卡通總經理鄭鎧尹（左2）指出，此次合作回應台灣2050淨零政策下的關鍵戰略「淨零綠生活」與「綠色金融」，iPASS一卡通將以自身為樞紐，整合ASUENE的技術能量，降低企業與政府在ESG導入上的門檻。（一卡通公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月20日
iPASS一卡通宣布與日本碳管理科技公司ASUENE旭能科技簽署業務合作備忘錄。一卡通總經理鄭鎧尹（左2）指出，此次合作回應台灣2050淨零政策下的關鍵戰略「淨零綠生活」與「綠色金融」，iPASS一卡通將以自身為樞紐，整合ASUENE的技術能量，降低企業與政府在ESG導入上的門檻。（一卡通公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月20日
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）iPASS一卡通今天宣布與日本碳管理科技公司ASUENE旭能科技簽署業務合作備忘錄（MOU），將共同打造結合碳盤查、碳權管理與智慧能源的跨國ESG碳數據解決方案平台。

一卡通公司董事長廖泰翔表示，此次合作不僅是技術整合，更是一卡通推動綠色城市轉型的具體實踐，一卡通將持續協助政府與企業進行碳排分析、可視化呈現與行動建議，提供具行動力的綠色治理解決方案。

一卡通總經理鄭鎧尹指出，此次合作也回應台灣2050淨零政策下的關鍵戰略「淨零綠生活」與「綠色金融」，iPASS一卡通將以自身為樞紐，整合ASUENE的技術能量，降低企業與政府在ESG導入上的門檻。

ASUENE旭能科技中華區負責人王子軒說，台灣正面臨重要的脫碳轉型契機，期待攜手拓展更多企業應用場域，協助台灣在城市碳治理與供應鏈永續上邁出關鍵一步。

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一卡通公司今天新聞稿指出，iPASS一卡通身為全台用戶數最多的電支品牌，此次攜手ASUENE正是看準其在碳管理領域的專業與國際經驗，將為台灣企業提供從數據取得、減碳行動到報告產出等多元化整體服務。

一卡通公司表示，未來iPASS一卡通掌握的通勤與移動數據將可與ASUENE平台進行整合，支援企業進行範疇三排放計算與減量追蹤。此外，也會持續拓展與國內外永續科技業者合作，成為政府與企業實踐ESG及淨零轉型的關鍵夥伴。（編輯：李淑華）1140520

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