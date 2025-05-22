早安世界》週末迎鋒面全台有雨北部降溫 端午連假水氣偏多

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週末鋒面通過全台有雨北部降溫 端午連假水氣偏多

中央氣象署預報，5月下旬將有2波鋒面，先後在24日白天至25日、29日至31日端午節（星期六）當天通過台灣，首波鋒面影響期間全台有雨，北部降溫明顯，預估高溫較近期下降約攝氏10度。端午節連假可能水氣偏多，29日至31日各地天氣不穩定，有短暫陣雨或雷雨，局部地區有短延時強降雨。（看完整報導）

三峽車禍民眾追思成花海 余男肇事前繞行20分鐘原因待釐清

新北市三峽北大國小外重大車禍釀多人死傷，肇事的78歲余姓男子20日晚間在亞東醫院完成第2次手術後送加護病房治療，意識狀態仍須觀察；土城醫院到院前無生命跡象的女童，目前穩定但需維生系統，這幾天是關鍵期。警方表示，余男目前只有短暫睜眼，尚不適合做筆錄。他在肇事前下交流道後未直接返家，繞行約20分鐘，動機及經過仍待釐清。事故現場近日擺滿民眾主動送來的花束、零食和悼念卡片，原本的追思角落已擴大成為一片花海。「行人零死亡推動聯盟」號召民眾25日走上街頭，提出駕駛全面回訓等訴求；「還路於民行人路權促進會」22日也將赴行政院請願。（看完整報導）

三峽車禍現場疏導交通、大喊求救援 機車行兄弟：盡力做能做的

新北市三峽區北大國小外發生重大車禍時，事故現場附近的機車行老闆陳蘇偉、哥哥陳國寶來回奔波疏導車流，避免二次事故，也協調出讓救護車進入的動線。陳國寶談起事發當下表示，看到很多人倒地，只想到要盡快是供協助，因此大喊「有人會CPR嗎？」他強調，他們只是盡力做能做的事。（看完整報導）

黃仁勳：台積電CoWoS技術很先進 輝達沒有其他選擇

來台參加Computex的輝達執行長黃仁勳接受媒體採訪表示，台積電CoWoS技術很先進，輝達晶片封裝「沒有其他選擇」。不過，他認為美國管制AI晶片出口政策是錯誤的，4年前輝達在中國市占率近95%，現在只剩50%，且不得不銷售規格較低的晶片，但中國AI研究仍在繼續，出口管制反而刺激他們加速發展。（看完整報導）

專訪／谷立言：深化台美AI無人機合作 未來推先進製造業

AIT處長谷立言在德州休士頓接受中央社專訪表示，美台經濟關係正處於關鍵轉捩點，美國和台灣在AI完整供應鏈緊密合作，除了持續深化AI、半導體及無人機領域的合作，未來將更著重先進製造業發展。至於台美關稅談判，他說，目前進展順利。在兩岸議題上，美國關切中國在軍事、法律等層面加大對台施壓，期盼兩岸透過對話解決問題。（看完整報導）

總統府、數發部、工程會預算全數解凍

立法院司法及法制委員會處理總統府、國安會預算解凍案，經過討論，總統府新台幣2億餘元預算全數解凍。總統府副秘書長何志偉說，再兩個星期，總統府將付不出水電費，阿兵哥沒飯吃，空腹執勤，總統賴清德520釋出善意，相信朝野都感受到，這是美好、感謝與團結的開始。另外，交通部、數發部及公共工程委員會預算經審查也全數解凍。（看完整報導）

校園手機使用原則草案 國中小集中保管、高中由親師生議定

教育部公告校園行動載具管理原則草案，以彈性、分階段管理，國中小採學校或各班「集中保管」，細節須經校務會議審議通過；高中則須邀集教師、家長、學生各方代表共同討論管理機制，但原則上同一學校須有同樣的管理方式，不能班班有差異。（看完整報導）

近10年318名公務員違法赴中 監院糾正行政院等3機關

監察院表示，公務員申請赴中國大陸核准率近100%，但近10年仍有318名公務員違法赴陸，審視案件背後原因，包括在大陸地區交友、不正當男女關係、違規修讀學位、參加學術研討會或兼課、私人置產或經營商業等，潛藏國安風險。違規的高階文官幾乎沒被服務機關懲處，因此糾正行政院、人事行政總處與教育部。行政院表示，正式收到糾正案後，將依糾正內容研議檢討改進。（看完整報導）

陸委會：台灣民眾赴陸風險增 失聯或關押案件增至89件

根據行政院大陸委員會最新統計，去年1月1日至今年4月30日，台灣民眾前往大陸被扣押、留置、盤查的陳情案達102件，其中失聯或疑似遭到限制人身自由共89件，顯示台灣民眾前往大陸的風險上升。陸委會主委邱垂正表示，為強化台灣民眾人身安全，在尊重民眾自主意願下，他鼓勵在行前可登錄「國人赴陸港澳動態登錄系統」。另外，他也提到，中共長期將台灣青年視為對台重點工作對象，陸委會將持續充實官網「台生專區」資訊，提醒青年學子審慎考量赴陸就學發展的潛在風險。（看完整報導）

加薩現況達災難等級 歐盟擬重審以色列政經條約

加薩（Gaza）現況堪稱「災難」，以色列面臨龐大的國際壓力，被要求勿在加薩走廊加強軍事行動，並允許援助物資進入當地。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉表示，將檢討一項管理歐盟與以色列政治經濟關係的協議。阿拉伯聯合大公國官媒發布聲明，阿聯已和以色列達成協議，允許向遭圍困的加薩走廊運送「緊急人道援助物資」，會在初步階段滿足加薩地區約1萬5000名居民的糧食需求。（看完整報導）

開箱老照片》捍衛台灣38年 空軍F-104戰機除役

民國47年台灣從美軍接收第一架F-104戰機，成為亞洲第一個擁有倍音速戰機的國家。在美軍協助下，空軍陸續從各國接收換裝F-104各型戰機，使台灣成為F-104戰機最齊備的國家。87年5月22日，捍衛台海領空的F-104星式戰鬥機在空軍台中清泉崗基地舉行除役典禮，正式走入歷史。（看完整報導）

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