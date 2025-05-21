加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
三峽車禍肇事原因待釐清 警：余男曾繞行約20分鐘
首頁 / 政治

公務員違法赴中遭糾正 政院：檢討改進

2025/5/21 18:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北21日電）監察院說，近10年仍有318名公務員違法赴中國大陸，政府未能有效遏止，赴陸管理機制顯然有闕漏，因此糾正行政院與人事總處。行政院表示，正式收到糾正案後，將依糾正內容研議檢討改進。

監察院今天說，公務員申請赴中國大陸核准率近100%，但近10年仍有318名公務員違法赴陸，累積黑數恐達上千人，已成國家安全問題，且違規的高階文官幾乎沒被服務機關懲處，因此糾正行政院、人事行政總處與教育部。

行政院發言人李慧芝回應，行政院已接獲相關資訊，也尊重監察院意見，在正式收到糾正案後，將依據糾正內容研議檢討改進。

人事總處表示，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及內政部訂頒「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」等相關規定，簡任第11職等以上公務員應經內政部許可才能赴陸，簡任第10職等以下未涉密公務員應向所屬機關申請、機關首長應向直屬上級機關申請，經機關核准後，才能赴陸。

google news透過 Google News追蹤中央社

人事總處表示，公務員如違反規定赴陸，除依兩岸條例第91條處罰緩，應由各機關本於權責依公務人員考績法等相關規定，檢討行政責任，予以適當懲處。

人事總處說，為強化各機關赴陸管理，人總除了在人事人員相關講習宣導相關規定，並在官網連結大陸委員會專區，另配合陸委會強化人員赴陸風險意識，今年4月10日通函各主管機關，公務員不論平日、假日赴陸，都應依規定事前申請許可或報經服務機關同意，並在差勤系統登錄。後續將持續加強宣導，督促各機關落實所屬人員赴陸管理。（編輯：張均懋）1140521

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：