公務員違法赴中遭糾正 政院：檢討改進

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（中央社記者高華謙台北21日電）監察院說，近10年仍有318名公務員違法赴中國大陸，政府未能有效遏止，赴陸管理機制顯然有闕漏，因此糾正行政院與人事總處。行政院表示，正式收到糾正案後，將依糾正內容研議檢討改進。

監察院今天說，公務員申請赴中國大陸核准率近100%，但近10年仍有318名公務員違法赴陸，累積黑數恐達上千人，已成國家安全問題，且違規的高階文官幾乎沒被服務機關懲處，因此糾正行政院、人事行政總處與教育部。

行政院發言人李慧芝回應，行政院已接獲相關資訊，也尊重監察院意見，在正式收到糾正案後，將依據糾正內容研議檢討改進。

人事總處表示，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及內政部訂頒「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」等相關規定，簡任第11職等以上公務員應經內政部許可才能赴陸，簡任第10職等以下未涉密公務員應向所屬機關申請、機關首長應向直屬上級機關申請，經機關核准後，才能赴陸。

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人事總處表示，公務員如違反規定赴陸，除依兩岸條例第91條處罰緩，應由各機關本於權責依公務人員考績法等相關規定，檢討行政責任，予以適當懲處。

人事總處說，為強化各機關赴陸管理，人總除了在人事人員相關講習宣導相關規定，並在官網連結大陸委員會專區，另配合陸委會強化人員赴陸風險意識，今年4月10日通函各主管機關，公務員不論平日、假日赴陸，都應依規定事前申請許可或報經服務機關同意，並在差勤系統登錄。後續將持續加強宣導，督促各機關落實所屬人員赴陸管理。（編輯：張均懋）1140521