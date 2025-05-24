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早安世界》美歐開打 川普祭50%關稅 歐盟：準備好捍衛利益

2025/5/24 08:00
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美國總統川普。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
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川普祭50%關稅稱不尋求達成協議 歐盟：準備好捍衛利益

美國總統川普23日表示，與歐盟貿易談判毫無進展，美國將對歐盟國家進口至美國的商品課徵50%關稅，6月1日起實施。他並說，不尋求與歐盟達成協議，未來除非產品以美國為市場的歐盟企業在美國投資建廠，否則銷美關稅「就是50%」。歐盟行政部門負責貿易的執行委員晚間與美國官員通話後表示，歐盟仍致力於與美達成互利協議，且「隨時準備捍衛我們的利益」。（看完整報導

北市重慶南路無照衝撞8傷、高雄轎車暴衝  肇事者均為78歲老翁

台北市中正區重慶南路一段23日下午發生車禍，78歲邱姓老翁開車闖紅燈並直衝2條行穿線，再追撞汽機車及公車，當時有多人經過，1名行人被撞受傷，3名行人及時閃開，景象驚悚。初步統計，7男1女含肇事駕駛總共8名傷者送醫，皆意識清醒。肇事邱男並無駕照，聲稱不記得事發前狀況。高雄也有1名78歲老翁駕駛黑色賓士自小客車行經前鎮區鎮東一街，疑駛入對向與計程車擦撞後，失控撞進民宅波及1名婦人。這兩起事故與19日新北市三峽區造成3死10餘人受傷的自小客車高速衝撞事故一樣，肇事者碰巧都是78歲的男性駕駛。（看完整報導

COVID-19高峰單週就診人次上看10萬  口服藥增列日製「舒冠效」

COVID-19疫情又急又猛，衛福部疾管署表示，預計6月中下旬達疫情高峰時，單週就診人次可能達到10萬，症狀與先前不同的是，可能引起較嚴重的喉部發炎。同時，針對患者新增日本新口服藥舒冠效，至於倍拉維，已開放重度腎功能不全病人減量使用。（看完整報導

川普禁收外國學生 哈佛提告政府美法官裁定暫停執行

美國總統川普政府撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，原因在於川普聲稱哈佛是反猶太主義和「覺醒」自由意識形態的溫床，要求校方接受監督卻遭拒絕。哈佛2024到2025學年招生總數中，約27%是外國學生，近6800人，其中有1000多人來自中國台灣留學生約有52人受影響，教育部表示將協調國內大專提供隨班附讀機會，並研議以雙聯學制應對。哈佛大學23日對川普政府提起訴訟，法官裁定暫停川普政府對哈佛招收國際學生的禁令。（看完整報導

鋒面來襲24日防陣雨或雷雨 北部高溫降至25度

交通部中央氣象署表示，24日清晨鋒面通過台灣，各地天氣將轉成陣雨或雷雨，其中北部、東北部高溫降至攝氏25到26度，但屏東近山區、台東可能會出現局部36度高溫。25日、26日東北季風影響水氣偏多，25日南部地區、中部山區可能有陣雨或雷雨天氣，以及較大雨勢發生機率，其他地區轉成偏陣雨天氣持續至26日。（看完整報導

民眾黨團提案補足地方補助款 藍白聯手表決付委審查

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，縣市首長反彈。行政院長卓榮泰說，中央政府不是魔術師，不會無中生有，須在最困難狀況下做些財政調整。民眾黨團提案要求立即足額撥付一般性補助款給地方，立法院會討論時，藍白批評政院違法亂紀，是替大罷免添柴火，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則表示，藍白是罪魁禍首、勿甩鍋。最終藍白挾人數優勢表決通過，將提案送交財政委員會審查。（看完整報導

核三重啟公投8月23日投票 中選會：反廢死公投不符規定

立法院日前陸續通過反廢死公投及核三重啟公投，中選會委員會議23日日審議立法院函送的反廢死公投及核三重啟公投，核三重啟公投被認定為針對重大政策的創制、複決，確定成案，將於今年8月23日投、開票；至於反廢死公投因偏向立法原則創制，非針對重大政策的創制或複決，遭到否決。（看完整報導

台電夏季夜尖峰備轉率目標保7% 曾文生：燃煤發電逐年下降

核三2號機停機除役以來，台中電廠、興達電廠燃煤機組發電引發關注，台電召開記者會說明，近期大修、故障機組預計6月前陸續回歸，確保夏季夜尖峰備轉容量率維持在7%。台電董事長曾文生表示，台中電廠自2019年起就不曾10部機組全開，去年減煤量達1/3，今年目標降至1100萬噸；他強調，「火力全開」說法是故意遮掩燃煤發電每年持續下降事實。（看完整報導

日本旅遊入境新制2028年4月上路 出發前須線上申報付費

日本出入國在留管理廳宣布，2028年4月起的新會計年度將實施線上入境事前審查制度，且收取費用，要求旅客事前申報職業、入境目的、住宿地點等資訊，適用對象為享有短期居留免簽證待遇的外國人，希望藉此防止非法居留、犯罪等人士入境日本，也能有助簡化入境審查程序。（看完整報導

軍艦下水翻船惹怒金正恩 北韓展開全面調查

北韓本週稍早一艘軍艦下水時發生意外，官方展開全面調查。北韓中央通信社、美國財經新聞網CNBC和韓媒MBN報導，領導人金正恩當天在東北部清津造船廠視察這艘5000噸級驅逐艦下水，他斥責這起意外是「犯罪行為」，「無法容忍」。這艘軍艦目前側翻在水中，評估需2到3天才能從船艙中抽出海水恢復軍艦平衡，修復軍艦側面約需10天。（看完整報導

開箱老照片》台灣第一間奶粉廠 味全台中廠開工

台灣早期育嬰以餵哺母奶為主，日治時期開始進口日本製奶粉，改變台灣人養育觀念，但進口奶粉價格偏高並不普及。民國42年黃烈火創立味全食品公司，收購位於桃園楊梅的台北牧場，初期飼養乳牛200多頭，開創台灣乳業發展。民國53年味全公司在台中縣霧峰鄉（台中市霧峰區）建造台灣第一間奶粉工廠，收購酪農過剩生乳製成奶粉，解決冬季乳品過剩問題，而第一罐國產奶粉售價新台幣23元。（看完整報導

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