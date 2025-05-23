台電故障機組6月前回歸 夏季夜尖峰備轉率目標保7%

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（中央社記者曾智怡台北23日電）外界關注夏季供電，台電董事長曾文生今天表示，台電1年前就已開始安排夏季運轉機組，也有將核三2號機停機除役變化算入，近期大修、故障機組預計6月前陸續回歸，確保夏季夜尖峰備轉容量率維持在7%。

核三2號機停機除役以來，台中電廠、興達電廠燃煤機組發電引發關注，台電今天臨時召開記者會說明。

台電副總經理吳進忠表示，台電核心任務是確保系統穩定與安全，秉持綠電先行原則，有空間就會減煤，進入5月溫度攀升，新機組測試有狀況，加上民營和平兩部機組、林口1號機組破管等，比預期供電能力少約300萬瓩，評估備轉率低於8%之下，依照環評承諾規定，調度興達3、4號備用機組，是合規調度。

他也強調，台中電廠並非火力全開，今年截至昨天，台中電廠燃煤機組發電量較去年同期少，都是白天降載，到黃昏隨著光電減少，會逐步升載，台電均配合各機組、再生能源狀況進行調度，全台也有200多台火力機組，進入夏天有信心確保供電穩定。

台電公司23日下午舉行記者會，董事長曾文生（中）、總經理王耀庭（左）、副總經理吳進忠（右）等人出席說明，並出示數據指出近10年燃煤發電占比呈現下降的情形。中央社記者王騰毅攝 114年5月23日

台電董事長曾文生不諱言，機組跳機難免會發生，近日4部機組同時跳機，透過調度方法將備轉率維持在6%，但也已要求發電系統徹底了解檢討機率很低的事情為何仍發生。

即將進入夏季用電高峰，曾文生表示，目前包含明潭水力機組、興達燃氣機組還在大修，故障機組則將陸續在本週、下週回歸，至於和平是民營電廠，須待他們回報修復所需時間。他強調，台電1年前就已在安排夏季運轉機組，也有將核三2號機除役變化算入，今年目標是夜尖峰備轉率維持在7%。

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台電目前緊備機組有大林5號機及興達1、2號燃煤機組，曾文生表示，緊備機組保留是基於電網韌性、國土安全需要，有嚴格啟動條件，備轉容量率低於6%才能啟動，且每年運轉時間不會超過720小時；興達3、4號機則是依環評承諾，備轉率低於8%才會啟動，今年實際運轉時數亦遠低於720小時。

興達電廠3、4號燃煤機組目前為服役中機組，屬於備用機組，已向高雄市府環保局申請展延操作許可證，曾文生說明，目前還在審理狀態，就台電來說，縱使退萬步，不能展延的話，也會申請轉做緊備機組。（編輯：林興盟）1140523