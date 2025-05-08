彭啓明：台灣空品變好 境內污染源交通大於工業

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）環境部長彭啓明今天接受廣播電台POP Radio節目「POP撞新聞」專訪，他提出數據指出，台灣的空氣品質愈來愈好，台灣的境內空污來源是交通大於工業。

彭啓明表示，從數據來看，20年前台灣空氣中的PM2.5（細懸浮微粒）平均是20微克，高屏更高達30微克；從2016年開始逐年下降，愈來愈好，現在是平均12.8微克，高於日本10到11微克，但低於南韓。

他指出，檢視各縣市的PM2.5，台東最低6.6微克，其次是花蓮7.9微克、宜蘭8.7微克，最高的是雲林及金門都是17.5微克，高屏比20年前降了約一半。

主持人提問，很多人認為，台灣的污染源除了境外移入，主要是來自境內的工業，尤其是火力發電。

不過，彭啓明提出環境部的數據表示，事實並非如此。

彭啓明指出，台灣的空污來自境外移入就占了46%，依季節不同，有些來自大陸，有些來自東南亞，金門的空污主要來自大陸。

他說，大陸的空污也下降很多，但相較台灣的PM2.5仍高很多，例如現在上海的PM2.5平均是30微克，北京是35微克；10多年前是80微克、90微克，甚至逾百微克。

對於台灣境內的空污，彭啓明表示，來自交通的占比是12.2%，大於工業的10.7%，電力的占比只有2.3%，且主要是火力發電。

彭啓明指出，火力發電有燃煤或燃氣，不應把兩者合一，因燃氣發電排碳不到0.4，燃煤發電的碳排量為0.7到0.8，且目前將燃煤發電漸轉為燃氣發電，再加上控制設備，的確能有效降低碳排。

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他表示，希望台灣的PM2.5在2030年時能降到平均10微克、2035年再降到8微克，但台灣的空污改善進入深水區，光靠現在的做法很難再達到目標，只有靠淨零。

彭啓明認為，台灣的空污改善，若從政治立場來看會談不下去，但事實上境內空污來自交通大於工業，管制策略上要好好思考。（編輯：戴光育）1140508