興達、大林燃煤機組遭指偷開 台電：依法使用

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）台灣進入「非核家園」後，供電穩定議題備受關注，有報導指高雄地區除役機組「偷開」，台電今天發布新聞稿澄清為合法合理使用，絕非偷運轉，且台電致力於空污排放減量作為，近年高雄地區電廠減排近8成，是台電空污減幅最大的時期。

有民代及媒體報導指控，台電啟動興達電廠3、4號機，高雄市民不知情，又稱高雄大林電廠5號燃氣機組2022年底除役後，至今已啟動8次發電，罔顧南部人安全和健康。

針對外界關切高雄地區部分機組啟動運轉情形，台電今天發布新聞稿澄清，緊急備用機組啟動均需依據環保法規及環評承諾，所有發電機組及運轉等相關資訊，均主動揭露於官網，民眾只要上台電官網首頁，就會發現「偷開」指控純屬假消息。

至於部分民代質疑犧牲民眾健康，台電強調，台電致力於空污排放減量作為，近年來高雄地區電廠減排近8成，是台電空污減幅最大的時期，盼外界勿以錯誤資訊誤導大眾。

台電說明，台電在高雄地區近8年空污排放量已減少近8成，高雄地區有興達、大林及南部等3座電廠，台電積極投入空污防制措施，透過自主降載減排及改善空污防制設備，空污排放量已自2017年約2.9萬公噸，降低至2024年約6600公噸，減排近8成。

台電指出，任何機組均需依法啟動，緊急備用機組的法源依據是「電力設施空氣污染物排放標準」第2條第11款 ，早在2014年12月修正公告，並非近年才新設的法規。

有關緊備機組的使用，2024年大林5號機也曾以緊備機組啟動，台電當時多次藉由媒體報導及立法院質詢對外說明，這本來就是電力供需規劃的一部分，屬於合法合理使用，絕非偷運轉。

台電進一步強調，大林5號燃氣機組已依環評承諾於2022年12月除役，依上述法規轉為緊急備用機組，啟動條件也都依法辦理；興達3、4號燃煤機組為服役中機組，依據環評承諾自去年起第1、4季不運轉，去年底轉為備用機組，備轉容量率低於8%才啟用，並分別規劃於今年12月及明年12月除役。

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台電補充，相關機組排放仍須符合環保法規，並隨時與地方政府保持連線、接受環保單位的監督指導。

台電重申，台電所有發電機組及運轉等相關資訊均主動公開揭露於官網，自2012年底起，公司官網「各機組發電量」平台每10分鐘更新機組發電資訊，供各界檢視，至今已超過10年。（編輯：林淑媛）1140525