大林電廠5號機啟用引議 高市府：緊盯排放使用時數

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（中央社記者張已亷高雄25日電）核三2號機除役，有民代及媒體報導指控高雄大林電廠啟動，恐影響地方民眾安全與健康；對此，高市環保局表示，大林電廠5號燃氣機組為除役轉備用，會嚴格監督排放情形及使用時數。

高雄市政府環保局表示，台電公司大林發電廠5號燃氣機組於民國111年除役轉為備用機組，備用機組使用時數限制為720小時，並設有備轉容量6%啟動條件限制，啟用時環保局均全程掌控監督排放情形，並嚴格控制使用時數。

環保局昨天晚間發布新聞稿指出，台電公司依電業等法規將大林發電廠5號燃氣機組在除役後轉為備用，台電必須在備轉容量6%以下才可啟動，而每年第1季（1月至3月）及第4季（10月至12月）秋冬空品不良季節期間不可啟用，且須符合高雄市電力設施加嚴標準。

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環保局表示，依統計確認大林發電廠5號燃氣機組3年來使用時數均未超出上限，相關排放沒有異常，高雄市細懸浮微粒（PM2.5）濃度為良好至普通等級。

環保局指出，台電公司相關備用機組啟用必須符合電業法規定的啟用條件，且應視電力需求降載減低污染排放，相關備用機組全年運轉不可超過720小時，並應優先調度先進機組，後續會持續監督即時掌握機組啟用期程，並於機組啟動時執行多項管制措施，以維護高雄空氣品質。（編輯：陳仁華）1140525