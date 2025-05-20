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台中電廠逾6年未10部機組全開 8年空污減幅超過7成

2025/5/20 21:08（5/20 21:39 更新）
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台電20日表示，台中電廠過去8年空污減幅逾7成。圖為台中電廠。（中央社檔案照片）
台電20日表示，台中電廠過去8年空污減幅逾7成。圖為台中電廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北20日電）核三2號機日前停機，各界關注台中電廠運轉情況，台電今天表示，台中電廠已超過6年沒有10部機組全開，並持續推動自主減煤，過去8年空污減幅逾7成，新燃氣機組預計下半年上線，屆時既有部分燃煤機組將對應拆除及轉為備用。

台電今天透過新聞稿表示，台中電廠自1991年第1部機組商轉起，至今持續提供台中民生經濟發展穩定用電，在確保供電之餘，台電2017年啟動友善環境減煤減排4部曲，2019年起即不再全廠10部機組全開，已超過6年無全廠發電，並持續推動自主減煤，4至9月非空污季不超過9部機組運轉。

台電指出，回顧2024年空污排放較2016年減幅達76%，為台中市固定污染源減量之最，其中更已經歷5部核能機組除役，依舊持續減量。今天9部機組為非空污季正常運轉狀態，台中電廠新燃氣機組預計下半年上線，提供低碳、低空污穩定電力，既有部分燃煤機組也將對應拆除及轉為備用，請台中市府與市民放心。

台電表示，台中市長盧秀燕2018年底上任，台中市隨著發展用電亦成長，如2024年台中用電量近350億度，較2019年成長11%，名列六都第1，台中電廠2019年起發電量不足以供應台中用電，需外縣市支援。

台電為確保滿足台中用電，因而推動台中電廠新燃氣機組更新計畫，雖都審過程延宕15個月，新1號機仍在全力投入下，預計今年底正式加入供電行列。

台電表示，電力調度工作極具專業，需綜合考量動態即時電力供需平衡、不同機組特性狀況與氣候等多元因素。

對於外界今天關切嘉義縣的民營嘉惠電廠上午1部機組未發電，台電說明，因南部上午有旺盛太陽光電，台電網站機組發電量頁面即備註配合「綠電先行」，避免線路過載影響電網穩定，該機組中午過後也已加入供電，下午已逾9成出力。

針對中市府關注高雄興達電廠機組運轉情況，台電指出，興達燃煤1到4號機為1982年至1986年間商轉，較台中電廠更為老舊，已陸續除役或即將除役，現為因應突發事件、天災及國安等情況的備用機組，確保供電穩定及調度彈性，與台中電廠例行調度機組不同。

至於興達燃氣機組，台電說明，除提供電能，電力調度也需考量區域電網平衡，發電出力時有高低起伏，下午既有5部除1部歲修，目前4部正常運轉中，另新燃氣機組也在試運轉中。

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台電強調，因應核三2號機17日停機，台電已預備多元電力調度工具，今年亦有包含台中電廠燃氣新1號機等近500萬瓩新機組及350萬瓩風、光電綠能加入，完全不影響台中電廠減煤減排進程。

台電指出，台中電廠已是台中市固定污染源減量最多的單位，如2024年電廠用煤量相比2016年已大減565萬公噸，2024年空污排放量對比2016年減幅更達76%，期間經歷核一、二、三廠5部核能機組停機除役，減煤減排趨勢將持續，盼台中市府與市民共同支持。（編輯：林家嫻）1140520

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