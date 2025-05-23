在野立委籲落實無煤中火 勿讓非核家園成肺咳家園

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北23日電）在野黨立委今天對於近日台中火力發電廠9部機組同時運轉，高雄興達電廠加開3號、4號燃煤機組，表達不滿，同時呼籲政府明確承諾，儘速公布可檢視的減煤時程表，達到無煤中火，不能讓非核家園變成「肺咳家園」。

國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、民眾黨立委張啓楷及氣候先鋒者聯盟發起人楊家法上午在立法院舉行「國人要健康，拒絕中火燃煤增量」 記者會，

羅廷瑋表示，台灣在5月17日邁入非核家園後，中火用煤量不斷攀升，卻從5月20日蓋牌，不再公布用煤量，連公開透明都不願意。5月17日前，火力發電占發電比例，白天達到84%，夜間是87%，現在所有數據都顯示是99%，等於每一天都超標。

羅廷瑋說，昨天他在立法院質詢經濟部長郭智輝，郭智輝終於不反對說中火是火力全開。然而台中市肺癌發生率，以109年到111年來計算，109年的肺癌標準化發生率是40.1，高於全國平均值39.1，到了111年，台中是42.1，還是高於全國標準化發生率41.7，現在中火還火力全開，空污都在台中。

廖偉翔指出，台灣邁向非核家園後，諷刺的是，不是更多潔淨能源的普及，而是火力發電的髒電火力全開，變成「肺咳家園」，錯誤的能源政策由全民的健康買單。

廖偉翔呼籲政府，明確承諾儘速無煤中火，並公布可檢視的減煤時程表，不能讓非核家園變成中南部人民的痛。

透過 Google News 追蹤中央社

張啓楷說，中火是全台灣最大的污染源，興達電廠也全台前5名，這次3號機及4號機啟動，連高雄市長陳其邁都不滿。5月17日台灣邁入非核家園前後一天，中火就多燒了1.4萬噸的煤。中火的污染是從苗栗到高雄，不是只有台中人受苦。他明確要求政府，中火不能火力全開，要落實先前政府的政策，而不是一再跳票。

張啓楷也重申應重啟核電廠，他表示，廢掉核電後，電費增高了，不只對人民，對產業衝擊非常大。反觀日本核電原本占8%，現在要調高到20%，南韓核電佔30.3%，火力只有6成。（編輯：萬淑彰）1140523