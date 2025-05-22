加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
氣象署發布豪雨特報 北部及東半部有局部大雨
首頁 / 產經

遭質疑偷開興達燃煤機組 台電：運轉資訊均公開揭露

2025/5/22 18:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北22日電）興達電廠的3、4號燃煤機組近日連續3天開機，遭外界質疑電力不足。台電表示，興達電廠3、4號燃煤機組目前為服役中機組，已再向高雄市府環保局申請展延操作許可證，期間調度啟動符合環評承諾及空污排放等相關環保法規限制。

此外，台電指出，所有發電機組及運轉等相關資訊均於官網公開揭露，對於特定人士以「偷開」指控台電，抹煞員工依照規定穩定供電的努力，台電深感遺憾。

台電今天發布新聞稿說明，昨天因林口1號機、大潭1號機、民營和平1號機等部分機組故障檢修，為考量系統供電穩定，台電適時調度啟動興達燃煤3號、4號機組，以維持穩定供電，這是在特定情況下啟用，並非常態，啟用時間亦有限制，後續將視情況滾動式調整調度。

針對外界持續關注燃煤發電與空污，台電董事長曾文生今天在行政院會後記者會表示，台電供電支持民生用電和經濟發展，非以賺錢為目的，在此前提下，台電依然做了非常大的努力，是近年固定污染源減量最多的企業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

曾文生指出，台灣空氣污染源不只火力電廠，空氣污染防制有多元面向，各層級行政機關也有各自應盡義務，如果社會關心空氣污染，各污染源減量努力成果應該同時檢驗。

台電指出，依據環境部環境影響評估委員會審查通過的「興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書」，遵循環評所登載備用機組啟用條件及相關法規運轉，台電規劃興達3號、4號機自2024年起於空品不良季節（10月至3月）不發電，未來分別規劃於今年12月及明年12月除役，由新增的複循環燃氣機組接棒。（編輯：潘羿菁）1140522

#曾文生
#興達電廠
#台電
#行政院
#高雄市
#環保局
#環境部
曾文生
曾文生：併聯發電資訊透明 興達電廠絕無偷開駁中火火力全開 曾文生：空污量減8成應還台電公道
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：