早安世界》今北台灣溼涼中南部防陣雨 28日鋒面來襲各地再轉壞天氣

今北台灣溼涼中南部防陣雨 28日鋒面來襲各地再變天

中央氣象署表示，25日各地仍有局部短暫陣雨，中南部地區可能會有陣雨或雷雨，以及局部較大雨勢發生機會，白天高溫約攝氏22至25度，中南部、台東約28至31度。28日將會有另一波鋒面接近台灣，東半部地區可能會有局部短暫陣雨，北部地區則為零星短暫陣雨，當天下午隨著鋒面接近，西半部地區將轉為局部短暫陣雨。（看完整報導）

記者在現場／烏俄千人換俘計畫 獲釋者激動擁抱家人感恩重生

烏克蘭與俄羅斯23日展開自戰爭爆發以來最大規模戰俘交換，首批雙方各釋放390名囚犯，換俘行動在接近白俄羅斯邊界的烏克蘭北部地區進行。現場聚集近百名家屬與媒體，部分民眾手持失聯軍人照片與橫幅，歡迎返國者歸隊。獲釋烏克蘭士兵激動慶幸終於回家了；也有婦女等了3年2個月又11天後，在獲釋人群中找到丈夫時激動尖叫，緊緊相擁。不過大規模換俘行動還沒結束，俄羅斯24日凌晨又以大量無人機和飛彈攻擊烏克蘭首都基輔，造成至少15人受傷。（看完整報導）

夏月電價6/1啟動 家庭平均月電費破千元

夏月電價6月1日開始實施，根據台電資料，2024年一般家庭夏季平均月用電量428度，月電費為新台幣1079元；非夏季平均月用電量305度，月電費601元，夏月電費較非夏月增加478元。據台電估算，增加的電費當中，有3成是受夏月電價影響，其餘7成是天熱冷氣用電增加所致。（看完整報導）

「生為台灣人，死為台灣鬼」 林之晨勉台大生回饋社會

台灣大哥大總經理林之晨24日出席台大畢業典禮，他向畢業生分享自身3個故事，其中一個是在他高三那一年（1995年），台海危機讓許多家庭都想移民，父親和他說「生為台灣人，死為台灣鬼」，這句話深深地烙在他的腦海，讓他持續貢獻熱愛的台灣。林之晨表示，在這個島上長大，受台灣多少的照顧，尤其是台大畢業生，每一個人都應該用自己的方式回饋貢獻給台灣。（看完整報導）

學生靜坐盼退校園手機管理草案 教育部承諾6/1辦座談會

教育部21日在公共政策網路參與平台正式公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，計劃規定國中、國小學生帶手機到校要經家長同意，並由學校或各班集中保管，高中生則由學校邀集親師生共同討論手機在校管理機制。多所高中學生組織的「捍衛全台學權行動」與「台灣未來的主人們」數十人24日上午到教育部前靜坐，呼籲教育部退回手機管理草案，以更廣泛的民主參與程序展開討論。教育部允諾6月1日舉辦座談會，與全國學生對話。（看完整報導）

電商售異位性皮膚炎免疫抑制劑 食藥署：可處7年徒刑

蝦皮電商平台被發現疑似違規販售「異位性皮膚炎JAK抑制」，食藥署24日指出，相關產品外包裝標示分別含有Upadacitinib及Ruxolitinib成分，且皆宣稱用於異位性皮膚炎，應以藥品列管，甚至皆非屬台灣核准的藥品，涉違反藥事法規定，若經查「明知為偽禁藥卻意圖販賣」，可處7年以下有期徒刑。（看完整報導）

川普為何想對iPhone徵關稅？美歐之爭有何影響 分析一次看

美國總統川普23日揚言要對歐盟銷美商品課50%關稅，並對iPhone和其他海外生產的智慧型手機課新關稅。華爾街日報指出，川普是以貿易談判膠著及對方存在像增值稅這類不公措施為由，威脅對歐盟商品課50%關稅；對蘋果iPhone與其他海外製造智慧手機加徵25%關稅，則是為逼迫手機公司到美國生產。（看完整報導）

澳洲東部豪雨5死 洪水漸退5萬人仍受困

澳洲新南威爾斯州連日大雨，已造成5死，洪水正在緩慢退去，但仍有20多個緊急警報尚未解除。新南威爾斯州國家緊急救難服務處估計，多達1萬間房屋因洪水而受損，主要集中在新南威爾斯州中部和北部，許多社區仍然孤立無援，有5萬人受到影響，另有數千人無電可用。（看完整報導）

「臺灣漫遊錄」英譯本連得大獎 幕後功臣：讓讀者對台產生不同思考

作家楊双子的小說「臺灣漫遊錄」（Taiwan Travelogue）英文版去年成為台灣第一部榮獲美國主要文學獎項國家圖書獎的作品之後，今年5月再獲亞洲協會翻譯文學獎。這個版本的背後操刀編輯美國獨立出版社日裔美國人 Yuka Igarashi 在接受中央社專訪時表示，楊双子與譯者金翎善於述說台灣，因為台灣有極為豐富的文化與特殊性，但許多人經常想不到，或與其他地方混淆，不瞭解台灣發生了什麼。她說，「臺灣漫遊錄」在某種程度上讓美國讀者就台灣發生的事情進行對話，也許用不同方式來思考台灣。（看完整報導）

鹽埕市場成法國爵士專輯封面 台法混血歌手張婷雅介紹台灣

台法混血爵士歌手張婷雅日前在法國發行第3張創作專輯，她在專輯視覺與歌詞中放進台灣元素，以及與台灣連結的情感。專輯封面在高雄鹽埕區菜市場內一家裁縫兼雜貨店拍攝，背面放上1895年台灣民主國的「藍地黃虎旗」，歌詞靈感來自分隔兩地的台灣家人與台法混血的自身經歷，張婷雅把作為台灣人的身分與認同投射在歌曲中。（看完整報導）

開箱老照片》南海屏障東沙島

東沙島是東沙群島中唯一露出水面的島嶼，面積1.74平方公里，位於南海最北端，距離高雄市240浬，是台灣海峽南方門戶。抗戰勝利後，東沙島由中華民國接收，隸屬高雄市旗津區，島上沒有住民只有駐軍。1992年5月25日東沙島上「南海屏障」國碑新建迴廊落成，時任內政部長吳伯雄剪綵並宣示主權。（看完整報導）

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