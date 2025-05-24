路透：輝達將推中國專屬Blackwell晶片 遠比H20便宜

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（中央社北京/台北24日綜合外電報導）消息人士說，美國人工智慧（AI）晶片業巨擘輝達（Nvidia）將為中國市場推出1款採用最新Blackwell架構的AI晶片組，價格遠低於近來受管制的H20晶片，最快6月開始量產。

路透社引述2名消息人士報導，這款專屬中國的Blackwell繪圖處理器（GPU）價格預估介於6500至8000美元（約新台幣19萬至24萬元），遠低於售價1萬至1萬2000美元（約新台幣30萬至36萬元）的H20晶片，反映出其規格較弱，製造要求也較簡單。

這2名消息人士透露，這款Blackwell架構晶片將以輝達的伺服器等級繪圖處理器RTX Pro 6000D為基礎，但使用傳統的GDDR7記憶體，而非較先進的高頻寬記憶體（HBM），也不會採用台積電的先進封裝技術CoWoS。台積電婉拒置評。

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有關輝達將在中國推出1款Blackwell處理器的消息，相關價格、規格及生產時程之前未有媒體報導。

輝達的1名發言人表示，他們仍在評估手中「有限」選項，「我們現在實際上被擋在價值500億美元的中國資料中心市場門外，除非等到我們確定1款新的產品設計並獲得美國政府核准」，才有可能改變。（譯者：洪啓原/核稿：張正芊）1140524