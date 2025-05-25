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美議員：美台戰略關係受中威脅 華府應加速對台軍售

2025/5/25 06:32
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓24日專電）關注美台關係的美國聯邦眾議員克利什納穆希近日投書指出，美台間的戰略夥伴關係正受到來自中國共產黨的威脅；為了嚇阻衝突，美國必須與台灣站在一起。他並呼籲華府加速對台軍售，強化台灣糧食與能源儲備。

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）上週提出「對台六項保證法案」，要求將「六項保證」入法，藉此表明「堅決反對脅迫，支持台海和平穩定」的跨黨派立場。

克利什納穆希本週以「要守護美國的未來，我們就必須守護台灣的未來」為題投書美國新聞週刊（Newsweek）。他於22日刊出的文章中寫道，對多數美國民眾而言，台灣可能不是優先關注的議題，「但它應該被關注」，因為美國繁榮、安全與民主價值的未來，都與台灣的未來密切相關。

他指出，台灣海峽兩岸的對比相當鮮明，台灣是活躍、自由的民主政體，另一頭的中華人民共和國則由習近平一人獨掌國家大權。但台灣不只是自由的燈塔，還是美國最重要的經濟夥伴之一。

他表示，台灣作為美國第7大貿易夥伴，同時也是美國農民的重要買家，若按人均計算，台灣向美採購的小麥量是中國的47倍。不僅如此，台積電等台灣企業正在美國大量投資，建造先進的半導體工廠，保障美國科技的未來，並創造美國就業機會。

「這並非慈善，而是戰略夥伴關係」，克利什納穆希表示，台灣支持美國就業，台灣的投資也強化美國供應鏈。而台灣的民主則作為對抗中共威權主義的一股力量。

然而，這種夥伴關係正受到威脅，他指出，習近平已要求解放軍在2027年左右做好犯台的準備。去年，共機擾台次數超過3000次，解放軍還針對台灣選舉，進行模擬封鎖與飛彈攻擊的軍事演習。

他示警，一場台海戰爭恐讓全球GDP蒸發10兆美元（約新台幣299兆元），且讓美國經濟陷入嚴重衰退。

在此情況下，他呼籲美國必須與台灣站在一起，這不是為了挑釁，「而是為了嚇阻衝突」。台海和平不僅是區域性的議題，更攸關美國利益。

克利什納穆希指出，台海軍事平衡已改變，解放軍目前擁有的兵力遠超過台灣，且共軍持續進行兩棲登陸、封鎖等演練。儘管如此，台灣仍具有地理位置、強健公民社會等優勢，最重要的是，與美國及其盟友日漸深化的關係。

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「這就是為什麼我們現在需要行動」，他呼籲，美國應加速對台軍售，特別是用於不對稱作戰的反艦飛彈、無人機等。美國也應該強化台灣的糧食及能源儲備、加強軍事與救災訓練計畫，並深化雙邊在農業、能源及科技領域的關係。

他說，目前正處關鍵時刻，「在這個日益危險的世界之中，台灣仍是我們最好的朋友之一，是時候以這樣的態度對待台灣了」。（編輯：蔡佳敏）1140525

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