電商售異位性皮膚炎免疫抑制劑 食藥署：可處7年徒刑

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）蝦皮電商平台被發現疑似違規販售「異位性皮膚炎JAK抑制」，食藥署今指出，經查相關產品非台灣核准藥品，涉違反藥事法規定，若經查「明知為偽禁藥卻意圖販賣」，可處7年以下有期徒刑。

衛生福利部食品藥物管理署今天下午透過文字向中央社說明，經查電商平台案內2種產品依據外包裝標示分別含有Upadacitinib及Ruxolitinib成分，且皆宣稱用於異位性皮膚炎，應以藥品列管，甚至皆非屬台灣核准的藥品。

食藥署強調，藥商、藥局、百貨公司、雜貨店和餐飲服務商可以在網路上販賣，只有經批准的「乙類成藥」，其他藥品都不可以在網路上販賣。非藥商或藥局販售供應藥品，涉違反藥事法第27條第1項規定，最高可處200萬元罰鍰。

另外，明知為偽藥或禁藥，販賣或意圖販賣而陳列者，可依藥事法第83條規定，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。食藥署表示，已責成網路平台業者將相關販售資訊下架，後續將交由衛生局處辦。

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食藥署將加強與電商平台合作，提醒賣家切勿違法販售藥品、希望電商平台依食藥署提供關鍵字主動巡查、即時下架非法販售資訊等。食藥署將持續與海關合作，加強抽查進口快遞郵包，並與衛生局合作，主動監控網路非法賣藥或代購行為。

食藥署呼籲，民眾千萬不要從網路購買來路不明、標示不清或宣稱療效的產品，如有用藥需求，應就醫或至藥局，依循正當管道取得台灣核准的藥品。（編輯：李亨山）1140524