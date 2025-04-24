電商售疑非法輸入中國紙核桃 食藥署加強網路追查

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（中央社記者曾以寧台北24日電）民進黨立委林淑芬今天質詢，網路電商販售疑未經合法報關進口「中國紙核桃」。衛福部食藥署說明，進口食品須申請、查驗，已通知電商平台下架不合格產品，將加強網路爬蟲追查。

立法院社福及衛環委員會今天邀請衛生福利部，及農業部、經濟部、外交部、行政院經貿談判辦公室、行政院食品安全辦公室主任等單位，針對「美豬、美牛進口零關稅且如何保障國人食品安全及農民權益」進行專題報告，並備質詢。

林淑芬質詢時指出，自己在網路電商平台「蝦皮」上購買到「中國紙皮烤核桃」等來自中國的零食，疑似未經合法報關進口，因此在今年2月3日就發公文給食品藥物管理署要求查明，但食藥署在3月14日回文，僅指出共另行購買6件，其中1件添加物不合格。

林淑芬指出，自己近日上網仍可以看到大量相關產品，其中多項甚至已販售上萬件，「台灣人在電商上瘋狂的買，業者賣到嚇嚇叫」，質疑食藥署未確實把關，導致沒有經過報關查驗的產品長驅直入，且實體店家都滿坑滿谷都是中國食品，甚至在立法院福利社前都有攤販在販售，「業者還說，現在飛機海運小三通都很方便」。

姜至剛回應指出，食藥署已裁處不合格業者，並通知電商下架；針對網路電商部分，現在已啟用人工智慧爬蟲，指要有查到違規，就會要求業者進行下架，病因近期裁罰較兇，將加強業者輔導。

食藥署北區管理中心主任鄭維智接受媒體採訪說明，中國紙皮核桃管理上與其他食品一致，並非不能進口販售，但是輸入要經過申請、查驗，符合相關規定才能進入市場；經查今年1月1日起至114年4月23日止，中國紙皮核桃報驗8批，4萬9138公斤，其中檢驗4批，檢驗均符合規定。

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對於林淑芬買到的產品，鄭維智說明，委員於2月8日提供9件產品，經食藥署函請平台提供刊登者資料，已於2月21日移請地方衛生局辦理。結果1件合法輸入、4件查獲違反食安法22、30條共計裁罰新台幣12萬元，另有4件仍由地方衛生局辦理中。

鄭維智指出，食藥署又於2月13日主動價購6件檢驗甜味劑，其中有1件不合格，經食藥署函請平台提供刊登者資料後移地方衛生局，已裁罰3萬元。（編輯：林恕暉）1140424