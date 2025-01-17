媒體識讀1 / 英媒：TikTok降低對中警覺 台灣年輕世代認同遇挑戰

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（中央社台北17日綜合外電報導）隨著中國社群媒體的全球影響力持續擴大，研究人員擔憂具有爭議的TikTok透過推送親中內容，逐漸軟化民眾對中國態度。而在台灣，年輕世代價值觀和政治認同正面臨前所未有挑戰。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，根據「台灣民意基金會」去年公布的民調，20至24歲的民眾不再是台灣認同比例最高的年齡層，與長期以來的趨勢背道而馳。而且有跡象顯示，台灣年輕人數十年來日益強勁的支持獨立趨勢，可能也正在走回頭路。

這些變化有許多潛在原因，但對許多台灣社會科學家和執政黨政治人物來說，其中一個主要原因就是TikTok，這款具爭議性的中國社群媒體應用程式在全球每月活躍用戶數超過10億。

智庫「台灣民主實驗室」研究員Eric Hsu表示，TikTok不一定會讓台灣年輕人自我認同為中國人或同意跟中國統一，但它可能會降低他們對中國的擔憂和抵抗意志。這位研究員正在進行有關TikTok對台灣社會影響的首次系統性調查。

美國總統拜登（Joe Biden）以國家安全疑慮為由，在去年4月簽署法案要求TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）出售這個短影音平台，否則將於1月19日面臨禁令。

從TikTok恐讓孩童上癮，到它可能被用來傳播假消息，部分國家的官員和研究人員，尤其是西方國家，也對這個應用程式提出許多疑慮。但TikTok是否為中國政治影響力工具的這個問題，在台灣比任何地方都來得更重要。

台灣的教育工作者和研究人員擔心，越來越多孩童在使用這個應用程式時，可能會接觸到看似無害內容，但卻讓他們對中國產生更多好感，並對自己的國家有更多負面想法，而他們懷疑這是北京當局刻意為之的戰略。

中央研究院社會學研究所研究員林宗弘表示，身為TikTok第一代用戶的台灣高中生和大學生，他們的政治參與度比前幾個世代低。他說道：「過去幾年，年輕人投票意願大幅降低，我們擔心他們會對政治冷感、退縮，而這會對台灣的政治未來產生巨大影響。」

「台灣民主實驗室」的初步研究顯示，這些看似無害的內容可以成為接觸較敏感政治內容的橋梁。研究人員模仿台灣學生創立TikTok帳號，發現推送了幾天的舞蹈影片後，演算法就會開始推薦軟性政治內容。

其中有些是在台北市西門町進行的街訪，台灣年輕人被要求比較中國的「民主」與台灣政治體制的弱點。

這與關於TikTok的國際研究結果相呼應。由美國羅格斯大學（Rutgers University）社會心理學家朱西姆（Lee Jussim）去年領導的一項研究發現，相較於Instagram和YouTube等其他平台，TikTok提供有利中國共產黨的內容「高得不成比例」。

研究結果顯示，TikTok重度使用者對於中國人權紀錄的看法，明顯比其他人更好，對於造訪中國的態度也更加積極。

乍看之下，TikTok似乎不會構成威脅。根據獨立調查「2024台灣網路報告」，只在中國營運的抖音和抖音國際版TikTok，僅有不到22%人口使用。

但在年輕人中，情況已經完全不同。根據政府支持的「台灣傳播調查資料庫」，44%的台灣小學生使用TikTok，而國中生的使用率更接近60%，高中生的使用率僅略微降低。

TikTok也可能以其他方式影響青少年的行為。規模較小的研究發現，過去3年來，許多中國流行語已進入台灣青少年的詞彙。

直到最近，中國北方用語「牛」（厲害的意思）在台灣仍很少聽到，但已充斥在青少年的社群媒體和現實生活中。也有高中老師提到，其他受中國影響的哏圖和遊戲同樣變得很常見。

研究人員表示，這一切看起來與政治相去甚遠，但看似無害的內容卻可能帶有政治意涵。Eric Hsu說道：「有很多人在抖音上販賣農產品，並展示他們誠實、努力的生活方式。」

他還說，台灣年輕人「看到這些就會想，雖然中國政府可能不好，但中國人民純樸善良，所以我不需要（對北京當局）保持敵意」。

過去10多年來，兩岸間的投資、旅遊及學生等交流持續減少。中研院學者林宗弘認為TikTok和其他平台填補了資訊真空。

林宗弘指出：「由於許多聯繫被切斷，中國試圖透過社群媒體接觸我們的年輕人。這使我們從未到過中國、對中國一無所知的年輕人對該國產生幻想，然後將對台灣的不滿投射到幻想中的中國上。」

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民進黨籍政治人物吳怡農提出了一個簡單的解決方法，這個方案在黨內受到歡迎，同時呼應了美國的作法，也就是台灣政府應該以國家安全為由禁止TikTok。

但反對派政治人物主張，政府不應干預言論自由。然而，民進黨立法委員兼資訊戰專家沈伯洋表示：「民進黨政府一旦在這方面有所行動，反對黨就會和我們激烈爭吵，指責我們限制言論自由。」（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞、陳正健）1140117