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媒體識讀1 / 網傳洛杉磯野火部分影像 查核中心：AI生成假影片

2025/1/15 16:17（1/15 16:30 更新）
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台灣事實查核中心表示，網路上流傳很廣的一段美國加州洛杉磯野火影片，經查證為AI製作。（圖取自台灣事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）
台灣事實查核中心表示，網路上流傳很廣的一段美國加州洛杉磯野火影片，經查證為AI製作。（圖取自台灣事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）

如何辨別資訊真偽、可信度，同時評量報導立場與脈絡，已成為當代閱聽人及媒體最重大挑戰。中央社「媒體識讀」新聞分類，集結事實查核與媒體素養相關新聞，期待以媒體角色為提供正確資訊盡一分心力。

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（中央社記者洪素津台北15日電）美國加州洛杉磯野火肆虐，傳出不少災情；台灣事實查核中心表示，網路上流傳很廣的一段洛杉磯野火影片，檢視影片像電影畫面，色彩銳利，不太合理，經查證，證實為AI製作的假影片。

加州洛杉磯野火持續延燒尚未撲滅，現在還面臨強大季風聖塔安娜風（Santa Ana Wind）增強的考驗，美國總統拜登日前宣布加州進入聯邦緊急狀態。

近期網路社群流傳多段洛杉磯野火影片，事實查核中心表示，其中一則流傳很廣的影片，經檢視影片，畫面場景不真實，運鏡像電影畫面，且影像色彩過度銳利，不太符合真實的災情畫面。

事實查核中心指出，此影像更有多處不合理，如電線桿消失、車牌文字不是真實文字，其中一段火的燃燒方向也與雲層的飄向不一致，經事實查核中心求證，該影片為假影片，證實是由AI製作的。

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事實查核中心使用AI偵測工具Hive Moderation偵測，可發現有9成機率是AI生成；另用TrueMedia.org，偵測結果也是經變造的影音內容，證實該影片是AI影像。

事實查核中心表示，洛杉磯野火仍面臨野火威脅，AI生成影片將導致資訊生態混亂。民眾若在網路看到不明影片可先確認來源，並檢視影片中不合理、不自然的地方。（編輯：陳政偉）1140115

#事實查核
#洛杉磯野火

原文來自「台灣事實查核中心」：https://tfc-taiwan.org.tw/fact-check-reports/california-wildfire-video-not-real-ai-generated/

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