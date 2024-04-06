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IG臉書5月起標記AI生成內容 違規不刪內容避免侵害自由

2024/4/6 12:00（4/6 12:27 更新）
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Meta表示， Facebook、Instagram和Threads 5月起將開始標記人工智慧（AI）生成內容。（圖取自Meta網頁about.fb.com）
Meta表示， Facebook、Instagram和Threads 5月起將開始標記人工智慧（AI）生成內容。（圖取自Meta網頁about.fb.com）
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）社群媒體巨擘臉書（Facebook）母公司Meta今天表示，5月起將開始標記人工智慧（AI）生成內容。Meta試圖緩解用戶和各國對「深偽」（deepfake）合成影像風險的疑慮。

法新社報導，Meta還表示若經後製的圖像和音訊沒有在其他方面違反公司規定，他們將不再刪除這類影、音，而是仰賴標記和敘明背景脈絡，以免侵犯言論自由。

這波調整是在回應Meta監察委員會（Oversight Board）批評事項。監察委員會獨立審查Meta內容審核決策。

Meta新標籤「AI製作」（Made with AI）將識別以AI創建或更改的內容，包括影片、音訊和圖像。此外，對於被認為誤導公眾風險較高的內容，將使用更顯眼的標籤。

（圖取自Meta網頁about.fb.com）
（圖取自Meta網頁about.fb.com）

Meta內容政策副總裁貝克特（Monika Bickert）在部落格貼文中說：「我們一致認為，提供透明度和附加背景是現在因應此類內容的更好方法。」

她還說：「除了監察委員會建議標記的經後製內容外，這些標籤還將涵蓋更廣泛的內容。」

Meta表示，這波調整將分兩階段，5月開始會標記AI生成內容，而根據舊政策而移除後製影片的做法則從7月停止。

根據新標準，即使內容透過AI後製，也將保留在平台上，除非違反例如禁止仇恨言論或選民干預等其他相關規定。

Meta發言人另告訴路透社，新的標籤做法將適用於公司旗下的臉書、Instagram和Threads等服務平台發布的內容。其他包括WhatsApp和Quest虛擬實境頭戴式裝置，則另有不同規範。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130406

（圖取自Meta網頁about.fb.com）
（圖取自Meta網頁about.fb.com）
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