AI及深偽影音威脅激增 專家示警台灣強化應對工具

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（中央社記者陳韻聿倫敦27日專電）微軟研究院（Microsoft Research）兩名專家近日應英國「經濟學人」期刊邀請撰文分析人工智慧（AI）、深偽影音等新興科技對民主政治構成的挑戰，提到台灣的政府機構和研究組織缺乏及時應對工具。

文章並提到，總部位於美國的網路服務公司Cloudflare在台灣今年1月舉行大選前3個月，發現台灣遭網路攻擊的頻率年增高達3370%。一旦這些網攻行動得逞、大量網站因此癱瘓，在網路搜尋資訊的台灣民眾反而可能被社群媒體氾濫成災的錯假訊息淹沒。

類似情況可見於夏威夷去年發生野火後，與北京有關的「垃圾偽軍（Spamouflage）」對外影響力作戰網絡大量散播由AI生成的陰謀論內容。

面對新興科技在資訊傳播、認知與輿論形塑等領域引發的排山倒海效應，專家指出，許多台灣人覺得國家像是在颱風肆虐前夕拚命堆沙包、鞏固堤防。

政府機構和研究組織缺乏工具，以利及時追蹤影音內容；事實查核人員也疲於奔命，例如2016年成立的平台「真的假的」（Cofacts）在台灣2020年大選期間，可在24小時內回覆約80%的查核請求，但在今年的大選日，Cofacts的回覆率僅達15%。

「微軟研究院」兩名高階研究員戴普（Madeleine I.G. Daepp）及奈斯（Robert Osazuwa Ness）1月曾赴台灣執行田野調查，並與打擊錯假訊息的組織會面。

他們在26日刊登於「經濟學人」（The Economist）的文章示警，今年是全球大選年，惡意行為者將利用AI讓錯假內容更引人入勝、更能取信取人，甚至在危機時刻扭曲敘事。他們認為，由於是遭受最多境外錯假訊息攻擊的民主政體，台灣是研究相關經驗的最佳地點。

文章提到，除了製造深偽影音，惡意行為者也可利用AI，將文字敘述轉化為影音內容，例如北京「字節跳動」（ByteDance）公司推出的AI影音圖像編輯器CapCut就有這樣的功能。

「字節跳動」也是近期在美國陷入政治風暴的短影音應用程式TikTok的母公司。媒體報導，Spamouflage曾使用CapCut製作新聞影音。

戴普及奈斯指出，透過AI，惡意行為者可在事件發生後，快速大量產製內容。

舉例而言，1月9日，距離台灣大選投票日不到4天，國防部就中國衛星飛越台灣南部上空發布「國家級警報」手機簡訊，「台灣人工智慧實驗室」在隨後的24小時內，觀察到超過1500則多方協力發布的社群媒體貼文，內容鼓吹陰謀論、煽動不信任感，且許多內容比典型內容農場產出的作品更具「可讀性」。

更令人憂心的是，科技公司缺乏有效工具，以反制「由國家散播的錯假訊息」。相關公司可使用「浮水印」標示AI生成內容，但擁有豐富資源的國家級行為者可打造不受浮水印影響的AI工具。

此外，部分在台灣打擊錯假訊息的人士認為，科技公司研發的AI生成內容偵測工具未必提供準確的偵察判讀結果。

戴普及奈斯指出，應對AI生成的錯假內容，需要整合政府、科技公司、事實查核組織、智庫的力量。另一方面，位於前線的組織必須參與影音分享平台，這除了是為了監測，也可用於主動出擊，產製並分享內容。

戴普及奈斯提到，在台灣，只有一個主要的事實查核和錯假訊息研究組織在TikTok有帳號。儘管這與台灣擔憂TikTok與中國的連結有關，不在TikTok上活動也意味「棄守前線」、放棄一個潛在力量不容小覷的工具。

文章指出，台灣政府已作出結論，台灣缺乏全面禁止TikTok的法律依據，這意味台灣有必要找到更好的監測TikTok的工具。

目前最好的開源影音內容監測工具，例如受歐盟資助的InVid，聚焦「驗證」（具逆向搜尋、放大檢視細節等功能），但相關作法已不足以應對生成式AI。

戴普及奈斯指出，如今一大挑戰是釐清新論述和錯假內容是在何時、以及對誰散播，並快速反制。此外，目前還沒有大量監測影音內容的有效工具，也沒有方法可準確追蹤演算法正抑制或放大哪些內容。（編輯：韋樞）1130327