美情報總監：不排除中國利用TikTok影響大選

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）今天在聯邦眾議院情報委員會聽證會上說，中國可能會利用社群媒體應用程式TikTok影響2024年美國選舉。

路透社報導，聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）問道，中國執政的中國共產黨是否會使用TikTok影響美國選舉，海恩斯回答：「我們無法排除中共會使用TikTok。」

克利什納穆希也是聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）民主黨籍資深議員。他與委員會共和黨籍主席蓋拉格（Mike Gallagher）上週提出一項法案，將給予TikTok中國母公司「字節跳動」（ByteDance）約6個月時間撤資。

聯邦眾議院明天將根據快速審批規定舉行投票。根據快速審批規定，議案需要獲得2/3議員投下「贊成票」才能通過。

美國總統拜登上週表示將簽署這項法案，但TikTok廣受歡迎，在美國約有1億7000萬使用者，要在選舉年讓參、眾兩院通過這項立法可能會很困難。

11日發布的「2024年美國情報社群年度威脅評估」（2024 Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community）報告指出，中國政府宣傳部門經營的TikTok帳號據稱曾在2022年美國期中選舉期間將目標鎖定民主、共和兩黨候選人。

國會議員長期以來一直擔憂，中國政府可能會存取用戶數據或影響使用者在TikTok上看到的內容，包括推播煽動美國政治分歧的內容。

TikTok表示沒有且不會與中國政府分享美國用戶數據，認為這項眾院法案等同是一道禁令。目前還不清楚中國是否會批准任何出售，也不清楚字節跳動是否將在6個月內自TikTok撤資。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）在眾院聽證會上發表談話時也重申他的評估，稱TikTok構成國家安全威脅。

瑞伊說，「美國人必須捫心自問，是否希望讓中國政府有能力掌控對他們數據的存取管道」，又說這最終可能將「損害他們的設備」。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1130313