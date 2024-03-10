中國認知作戰「錢」進印度 收買網紅散播假訊息

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（中央社台北10日電）中國認知作戰「錢」進印度，印度情報單位證實十餘名印度網紅被中國政府利用散播假訊息，印度官員說這些網紅受到經濟利益驅動，有些人的費用似乎由中國支付，因網紅們有大量追隨者，這對印度構成嚴重風險。

美國之音今天報導，印度負責監測中國活動的安全部門，根據情報分析和對這些支持中國網紅的定期監視，印度情報人員已確認有十餘名印度社群媒體網紅和影音部落客一直在兜售中國政府的言論。

一位不願透露姓名的印度官員對美國之音說，這些網紅似乎是受到經濟利益的驅動，由於他們在年輕人中擁有大量追隨者，有的甚至百萬計，對於塑造印度的公眾輿論非常重要，如今這些網紅幫助中國國家機構在印度進行宣傳，對印度構成嚴重風險。

印度安全官員發現問題的複雜性在於這些網紅的贊助安排，影音部落客的費用疑似由中國支付，並且他們還被允許進入新疆和西藏等受限制的地區進行訪問。

報導引述策略分析師納拉帕特（Madhav Nalapat）表示，中共正在進行一場散佈假訊息和錯誤訊息的運動， 目標主要是印度和美國等國家。這樣做的目的不僅是將中國呈現為溫和並充滿機會的國家，並不構成任何威脅，而且還想讓印度民眾對自己的政府產生懷疑，甚至憎恨自己的國家。

納拉帕特另說，參與的許多人可能並不知道向他們提供敘述內容的來源，因為中共小心翼翼地隱瞞它參與任何此類活動。

報導表示，印度一些YouTuber製作的內容主要集中在親中國的敘事上，包括駁斥對維吾爾族的種族滅絕指控，此外也對中國在新疆和西藏的治理提出了正面的看法。透過積極展示這些領域的成就，印度影片部落客幫助中國反駁西方的觀點。

不過，也有學者認為不需擔心親中網紅的發文或影片的影響，認為假設印度人會輕易被親中宣傳所影響，是對印度人智商的貶低，也是低估了民眾對中國懷疑程度。當印度人對中國的了解越充分，他們就越能清醒地看待中國。（編輯：唐佩君/廖文綺）1130310