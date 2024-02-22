更多編輯台推薦新聞：
OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業
科技

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院朝野協商達共識 邀陳建仁23日食安專案報告
首頁 / 國際

中國宣傳韓戰諜報成果 南韓政府：史實不容改變

2024/2/22 16:52（2/22 17:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）中國國家安全部公開主張韓戰爆發前是因中方發現美國出兵北韓的意圖，被迫出兵，並稱美軍當時進行細菌戰。對此，南韓官員表示已嚴正應對，不容許改變史實。

韓聯社報導，中國國家安全部21日在社群網站上以「北緯38度線上的隱蔽較量」為題，介紹共產黨諜報組織的「隱蔽戰線」情報戰成果，聲稱隱蔽戰線當年及時發現美國出兵北韓的意圖，將此告知友方並被迫出兵。

對此，南韓外交部官員今天向媒體表示，北韓南侵引發韓戰等相關史實，都已是在國際上結束爭論的問題，南韓政府正以此根據作出嚴正應對，往後也會堅守相關立場。

中國國安部發布文章聲稱韓戰時「黨的隱蔽戰線發揮了特殊重要的作用」，包括事先發現美國出兵北韓的意圖，掌握敵方在北韓戰場及中國東北境內進行細菌戰等。

文中指出，隱蔽戰線在1950年9月美軍登陸仁川前，準確預測美軍出兵意圖，將情況提前告知北韓；隨著敵方進逼鴨綠江，中方才被迫出兵。

而國際上普遍認知韓戰是因北韓以反擊挑釁為由，越過北緯38度線入侵南韓而爆發，時任北韓領導人金日成為此聲稱李承晚政府先受美國操縱，向38度線以北地區武裝進犯。（編輯：周永捷）1130222

#南韓
#北韓
#金日成
#韓戰
#中國國家安全部
延伸閱讀
金融時報：中國欲分裂台灣社會 以旅遊和短影音拉攏年輕人脫北者訪談報告公開 北韓人民生存環境艱困、對金氏政權反感日增紐時：中國營造抗疫贏家形象 嚴控科研阻疫情溯源武漢肺炎一詞被消失 中國官媒竄改過往新聞報導中國壯大是否有助兩韓統一 美中專家意見兩極
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.48