中國宣傳韓戰諜報成果 南韓政府：史實不容改變

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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）中國國家安全部公開主張韓戰爆發前是因中方發現美國出兵北韓的意圖，被迫出兵，並稱美軍當時進行細菌戰。對此，南韓官員表示已嚴正應對，不容許改變史實。

韓聯社報導，中國國家安全部21日在社群網站上以「北緯38度線上的隱蔽較量」為題，介紹共產黨諜報組織的「隱蔽戰線」情報戰成果，聲稱隱蔽戰線當年及時發現美國出兵北韓的意圖，將此告知友方並被迫出兵。

對此，南韓外交部官員今天向媒體表示，北韓南侵引發韓戰等相關史實，都已是在國際上結束爭論的問題，南韓政府正以此根據作出嚴正應對，往後也會堅守相關立場。

中國國安部發布文章聲稱韓戰時「黨的隱蔽戰線發揮了特殊重要的作用」，包括事先發現美國出兵北韓的意圖，掌握敵方在北韓戰場及中國東北境內進行細菌戰等。

文中指出，隱蔽戰線在1950年9月美軍登陸仁川前，準確預測美軍出兵意圖，將情況提前告知北韓；隨著敵方進逼鴨綠江，中方才被迫出兵。

而國際上普遍認知韓戰是因北韓以反擊挑釁為由，越過北緯38度線入侵南韓而爆發，時任北韓領導人金日成為此聲稱李承晚政府先受美國操縱，向38度線以北地區武裝進犯。（編輯：周永捷）1130222