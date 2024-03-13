美國眾議院將表決法案 要求TikTok切割中國母公司

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國聯邦眾議院將在今天表決一項法案，決定是否迫使影音分享應用程式（App）TikTok與其中國母公司「字節跳動」（ByteDance）斷絕關係，否則將遭美國禁用。

法新社報導，這項立法是TikTok目前為止面臨的最大威脅。TikTok在全球廣受歡迎，卻也引起政府和安全官員的高度緊張，擔心其中國背景及其可能屈從於北京的共產黨。

表決可能在上午10時舉行，預料眾議院將以壓倒性多數通過法案，這在分裂的華府政壇是兩黨罕見意見一致的時刻。

但法案在參議院的命運尚不確定，參議院關鍵人士無意對一款擁有1.7億美國用戶的熱門應用程式採取如此激烈的行動。

白宮曾說，如果這項「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法案」（Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act）提交到美國總統拜登的辦公桌上，他將簽署使其成為法律。

法案上週獲得眾議院委員會一致通過，將要求字節跳動在180天內出售TikTok，否則將禁止美國的蘋果（Apple）和谷歌（Google）應用程式商店提供TikTok。

法案還將賦予總統權力，規定如果其他應用程式處於一個被認為與美國敵對國家的控制之下，則可將其指定為對國家安全的威脅。

TikTok執行長周受資正在華府爭取支持，試圖阻止法案通過。

法案共同提案人共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）和民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）以及白宮主張，只要字節跳動從TikTok撤資，這項法案就不是針對TikTok的禁令。

中國今天警告，此舉將無可避免地反過來傷害美國。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130313