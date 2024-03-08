拜登發表國情咨文 白宮先向網紅簡報拉攏年輕人

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）為了與難以捉摸的年輕選民建立聯繫，白宮在總統拜登今天發表年度國情咨文（State of the Union）演說前，先向社交媒體網紅進行簡報。

法新社報導，國情咨文演說是美國政治日程的重中之重，但在社群媒體時代，這場演說很難再讓人感到切身相關，尤其年輕人在很大程度上不關注傳統政治報導。

今年的國情咨文演說對81歲的拜登來說至關重要，外界正嚴格審視他是否仍適任，又是否準備好在11月總統大選再次與前總統川普對決。

白宮表示，為了吸引新的受眾，官員與數十名網紅開會，尋求在網路上帶起一些話題。

官員今天表示，白宮近日接待約70名創作者、數位出版業者，和擁有約1億粉絲的網紅們。

這名官員補充說：「這些活動的目的是向創作者簡報國情咨文演說涵蓋的內容，並觸及不太接觸傳統媒體的閱聽眾。」

國情咨文演說也將首度透過美國總統在社群媒體Instagram的官方帳號（@potus）直播，這個帳號有超過1900萬人追蹤。

這場演說也能在臉書（Facebook）和前身為推特（Twitter）的社媒平台X上觀看。自從電動車龍頭特斯拉（Tesla）大亨馬斯克（Elon Musk）2022年買下推特後，這個平台已明顯右傾。

白宮並未提及中資應用程式TikTok。TikTok可以說是在拜登試圖鎖定的年輕族群中最熱門的應用程式。

白宮昨天支持美國國會一項法案，內容是要命令TikTok與中資母公司「字節跳動」（ByteDance）切割。這項法案今天在聯邦參議院委員會取得進展，引來TikTok嚴厲批評。

TikTok說：「這項立法註定會有一個結果，那就是在美國全面封殺TikTok…並摧毀全國無數創作者的生計。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1130308