國情咨文演說 拜登矢言恢復墮胎權保障

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統拜登今天發表國情咨文演說時，承諾將恢復墮胎權保障。

拜登不點名地批評前總統川普讓聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁定，還「自吹自擂」。

在聯邦最高法院2022年推翻1973年「羅訴韋德案」的裁定，終結對墮胎權近50年的憲法保障後，川普曾讚揚自己扮演要角。最高法院9名大法官中以保守派6人居多數，其中3名是川普執政時任命。

拜登在演說中抨擊反對墮胎權的共和黨人，說他們「對美國女性力量一無所知」，還指出墮胎權議題在2022年期中選舉如何鼓舞選民起而行，並表示這在今年大選仍會是一大議題。

拜登說：「如果美國人民給我一個支持選擇權的國會，我向大家保證，我會恢復『羅訴韋德案』保障再度成為國法。」

受邀聆聽這場演說的嘉賓包含德州婦女柯克斯（Kate Cox）。柯克斯之前懷孕時得知胎兒無法存活，卻因德州的限制性墮胎法律而無法在當地墮胎，最後她不得不離開德州進行手術，這起爭議事件備受矚目。

現場許多女性國會議員身穿白色服裝，以示宣揚生育權。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130308