拜登國情咨文 高舉援烏墮胎民主與川普做區隔[影]

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統拜登今天在發表任內最後一場國情咨文演說，多次將矛頭指向前總統川普，凸顯兩人在俄烏戰爭、民主、墮胎、移民等議題上的鮮明對比。

「紐約時報」指出，拜登決心利用國情咨文此一矚目時刻反擊關於他老邁不適合連任的批評。為展現活力，他今晚多次以近乎叫喊的方式發表熱情洋溢的內容，也數次脫稿即興反駁台下共和黨人嗆聲，演講尾聲還不忘幽自己的年齡一默。

81歲的拜登笑說：「我知道也許看來不像，但其實我見多識廣。當到了我這把年紀，看事情就會變得比以往任何時候都更透徹。」他還說：「同胞們，我們國家面臨的問題不是我們有多老，而是我們的想法有多老。」

在談及援烏等多項議題時，包含副總統賀錦麗（Kamala Harris）在內的民主黨人數次起立鼓掌、歡呼，而共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）與共和黨議員則大多板著臉坐著，對比鮮明。

拜登始終以「我的前任」一詞不點名地批判川普，包括在試圖改寫2021年1月6日國會山莊暴動敘事、COVID-19疫情開始在美肆虐之初漠不關心、打擊中國與應對槍械暴力方面幾無有效行動等議題時。

拜登今晚的國情咨文演說約歷時68分鐘，期間不時有台下聆聽的共和黨國會議員叫囂、嗆聲；像喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）就一度在拜登講話時吼道「叫你兒子繳稅吧」。

拜登也比照去年國情咨文遭嗆時的做法－即席迅速反駁，今天數次與共和黨人在減稅和移民等議題口頭交鋒。紐時認為，即席反應與接招有助化解拜登軟弱、老邁的形象，靠靈活反應加分。

影片來源：The White House

以下整理自路透社、法新社和美聯社等有關這場國情咨文重點：

援烏抗俄不低頭

拜登表示，自從總統林肯和南北戰爭以來，自由和民主從未如今天這般在美國國內受到攻擊，「時刻之所以罕見，是因自由和民主在國內與國外同時受到攻擊」。

他說在海外，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）正在入侵烏克蘭，而在國內，他的前任竟告訴俄國可以為所欲為。

拜登在開場沒多久就提到美國必須增援烏克蘭，並向侵略烏克蘭的俄羅斯喊話說「我們不會袖手旁觀」。他不僅表示不會向蒲亭「低頭」，還嚴厲抨擊川普，「我的前任、這位前共和黨籍總統告訴蒲亭『做任何你想做的事』。」

拜登說：「我認為這很離譜、危險，令人無法接受。」他還說「我不會低頭」、「歷史正在見證」。

民主、移民議題抨擊川普

拜登也凸顯所謂川普對民主構成的威脅，尤其川普在2020年敗選無法連任時，一再重複大選存在弊端的說法，還提議監禁政敵。

拜登說：「我的一生教會了我擁抱自由和民主。基於核心價值定義的美國未來是：誠實、正派、尊嚴、平等。尊重每個人，給予每個人公平的機會，讓仇恨沒有容身之地。 」

拜登還說：「現在，其他一些與我同齡的人看到一個不同的故事：一個充滿怨恨、復仇和報應的美國故事。但我不是。」

拜登提到國會大廈2021年1月6日遭遇群眾襲擊企圖推翻大選結果，並譴責試圖淡化這起攻擊事件的人。

拜登將川普讚揚支持者襲擊國會一事和國外的反民主威脅相提並論。

他在懇請國會增援烏克蘭時表示「自由和民主同時在國內外受到攻擊」，還說「我的前任以及在座的一些人試圖掩蓋1月6日的真相，但我不會這樣做。這是說出真相和埋葬謊言的時刻」。

拜登提到移民議題時也說，他不會像川普般稱移民「污染我國血統」予以妖魔化。

墮胎權保障

拜登不點名地批評川普讓聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁定，還「自吹自擂」。

在聯邦最高法院2022年推翻1973年「羅訴韋德案」的裁定，終結對墮胎權近50年的憲法保障後，川普曾讚揚自己扮演要角。最高法院9名大法官中以保守派6人居多數，其中3名是川普執政時任命。

拜登在演說中抨擊反對墮胎權的共和黨人，說他們「對美國女性力量一無所知」，還指出墮胎權議題在2022年期中選舉如何鼓舞選民起而行，並表示這在今年大選仍會是一大議題。

拜登說：「如果美國人民給我一個支持選擇權的國會，我向大家保證，我會恢復『羅訴韋德案』保障再度成為國法。」

現場許多女性國會議員身穿白色服裝，以示宣揚生育權。

稱美國仍是經濟的擎天支柱

拜登說，多年來他從共和黨和許多其他人處聽到者都是中國在崛起、美國正在衰落，「他們弄反了，是美國正在崛起。我們擁有世界上最好的經濟。自我上任以來，我們的GDP都在上升」。

他指出美國在疫情過後的復甦，稱許美國經濟實力。

拜登說他上任時，美國經濟瀕臨衰退，「如今我國經濟確實是世界稱羨，短短3年就新增1500萬個就業機會，創下紀錄。失業率處於50年來低點」。

拜登要求提高企業稅、富人稅，各提高到至少21%、25%，以及推動降低藥物成本及促進住房負擔能力。

堅決維護台海和平穩定

拜登表示堅決反對中國不公平經濟行為，確保美國最先進技術不能用於中國武器，並堅決維護台灣海峽和平穩定。這是拜登首次在國情咨文中談及台海安全。

拜登表示，他已重振美國與太平洋區域包括印度、澳洲、日本、南韓、太平洋島國的夥伴關係與聯盟，也確保美國最先進技術不能用於中國武器，不得進行交易。

不過，拜登也強調，期望與中國競爭，而非衝突。

正告以色列「兩國方案」才是以巴衝突解方

拜登宣布美軍將在加薩走廊（Gaza Strip）的地中海岸興建港口，並警告以色列勿將援助當作「談判籌碼」，也正告以色列「兩國方案」才是解決以色列和巴勒斯坦衝突的唯一方法。

拜登說：「我對以色列領導層說，人道主義援助不能成為次要考量或談判籌碼。保護和拯救無辜生命必須視為優先要務。」

他說：「當我們面向未來，唯一真正的解決方法是『兩國方案』（two-state solution）。」

拜登表示，「我們一直不停努力推動，以期建立能持續至少6週時間的立即停火」，並且宣布他已下令美軍在加薩的地中海岸建造一座臨時港口，以透過海運接收人道援助物資。

槍枝、氣候變遷

拜登在槍枝管制上抨擊共和黨國會議員無作為。他談到自己簽署近30年來最重要的槍枝安全法時，「很自豪我們擊敗了（全美最大槍枝遊說團體）全國步槍協會（NRA），現在我們必須再次擊敗NRA」。

拜登還說他正要求禁止攻擊性武器和大容量彈匣，並促國會通過立法，對購槍者實施普遍背景審查。

此外，拜登談到因應氣候危機時說，他的政府正採取全球史上最重大行動，將在2030年前碳排減半、創造數以萬計清潔能源就業機會，並在2030年前保護美國3成土地和水域。（譯者：盧映孜、陳亦偉）1130308