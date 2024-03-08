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首頁 / 國際

國情咨文 拜登喊絕不向蒲亭屈服

2024/3/8 10:59（3/8 12:08 更新）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統拜登今天發表任內最後一場國情咨文時，首先提出援助烏克蘭的迫切必要性，並激動高喊絕不向俄國總統蒲亭屈服。

綜合哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）與美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登警告，雖然自林肯總統（Abraham Lincoln）以來，美國的自由和民主還沒受到過威脅，「但當前之所以是罕見時刻，是因自由和民主同時在美國國內外遭受攻擊」。

他敦促國會盡速通過對烏克蘭的援助，以幫助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，並多次強調「歷史正在見證，歷史正看著」。

拜登不點名地批評前總統川普對俄羅斯低頭，稱「這實在令人憤慨，既危險也令人不可接受」。

川普早先曾稱北約盟國若不提高軍費支出他就聽憑俄國行事、形同變相鼓勵俄國擴張，拜登回應此事時高喊「我絕不向（俄國總統）蒲亭屈服！」。

談及援烏時，包含副總統賀錦麗在內的民主黨人數次起立鼓掌、歡呼，而共和黨籍眾院議長強生（Mike Johnson）與共和黨議員則持續坐著未有反應，對比鮮明。（譯者：陳亦偉）1130308

#川普
#拜登
#烏克蘭
#蒲亭
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拜登國情咨文 首提堅決維護台海和平穩定

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