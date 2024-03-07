華郵：海利退選 川普獨尊再無老牌共和黨人空間

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國前總統川普在「超級星期二」大獲全勝，前南卡州長海利隨後宣布退選，川普黨內再無對手。美國媒體認為這代表川普徹底接管共和黨，傳統共和黨人在黨內已無空間。

川普於5日所謂「超級星期二」（Super Tuesday）在15州共和黨總統提名初選狂掃14州，僅在佛蒙特州小輸海利（Nikki Haley）。海利這天只拿到43張黨代表票，川普則贏得超過1/3共和黨黨代表票的764張，使得他儘管面臨一連串刑事指控，仍幾乎篤定將再獲共和黨提名參選總統。

海利退選後並未表態支持川普，只喊話川普應爭取挺她的共和黨人與獨立選民；反觀參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）原本也是不願支持川普的共和黨內建制派，卻在5日川普大勝後旋即表態相挺。

華盛頓郵報一篇分析指出，海利散發一股雷根與老布希時代的氣息：保守但務實，有財政意識，在俄烏戰爭等議題持鷹派態度，對極右翼一味「為反對而反對」的挑釁立場不感興趣，算是如今已不多見的傳統保守派共和黨典型。

共和黨內初選自始至終都是川普獨走，在此情況下海利參選的主要意義，成為檢視當今共和黨內川普說話份量、傳統保守主義式微到多大程度的指標。

海利退選無疑是共和黨選民已在川普vs傳統共和黨人之間做出路線抉擇，揮別雷根、老布希時代風格並傳達明確訊息：川普主義已接管保守派運動乃至共和黨正統。華郵專文直言，在傳統保守主義和激情民粹之間，後者以壓倒性勝出。

紐約時報指出，雖然川普輕鬆擊敗海利，但仍凸顯他爭取不太到溫和、教育程度較高的郊區共和黨人及獨立選民此一老問題，然而這一小塊正是讓他2020年敗選的關鍵。

雖然許多共和黨策師們預期大部分支持海利的選民最終還是會投給共和黨提名人，但如何趕在11月大選投票前爭取到這些4年前讓他飲恨的選票，成為川普一大迫切難題。

然而拜登也不是沒有罩門。根據紐時/謝納學院（New York Times/Siena College）2月底所做的最新民調，2020年票投拜登的選民裡，只有83%今年會繼續把票給他，但2020年投川普的人卻高達97%表示不會跑票。（譯者：陳亦偉）1130307