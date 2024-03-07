拜登國情咨文前夕 眾院通過部分政府預算避免關門

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國共和黨居微弱多數的聯邦眾議院今天同意一項預算協議，避免部分政府機構自週末起因經費沒有下落而關門，也讓國會往解決兩黨長期預算爭議更邁進一步。

法新社報導，這次投票是在拜登總統發表年度國情咨文演說前夕進行。民主黨籍的拜登準備與共和黨競爭對手川普（Donald Trump）爭奪連任之際，將對外發表一場闡揚任內貢獻的演說。

預計拜登明天在國會兩院聯席會議的演說，除宣傳他「歷史性」第一任期成就，同時也會推動陷入僵局的烏克蘭援助和邊境改革法案。

共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）拒絕就上述法案採取行動，其中包括提供烏克蘭600億美元。他堅稱需要先採取更多打擊非法入境的行動。

財政年度已過了5個月，國會仍未批准構成聯邦預算的12項年度支出法案，多個政府部門面臨8日午夜關門的最後期限。

經過數月的兩黨激烈談判，眾議院今天投票通過一項4600億美元的包裹法案，距9月30日財政年度結束前，解決政府資金的問題又向前邁進一步。

這項法案為農業、司法、內政、交通、住屋、退伍軍人事務、商業和能源部門提供資金，但此法案還須在參議院通過後，才能由總統拜登簽署成為法律，避免政府部分機構關門。

然而，這項法案僅占可自由支配支出總額不到1/3，一些最具爭議的項目已被擱置。此部分將在第2個法案中處理，但須在3月22日之前提交拜登，涵蓋軍隊、邊境安全、國會以及其他各個聯邦部門和機構的經費。

強生本任期大部分時間一直在努力控制微弱多數，在黨內較溫和派系與川普極端保守盟友的要求之間，他一直在其中行走鋼索。

強生在投票前的聲明中表示：「共和黨在眾議院取得關鍵的保守派政策勝利，拒絕左派提案，並大幅刪減對拜登總統政策主張至關重要的機構和計畫預算。」

雙方都宣稱在預算案中取得勝利，但共和黨右翼人士對該協議表示失望，因為沒有包含他們所要求的大幅削減開支。

該法案通過後不久，眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）發表聲明表示：「民主黨再次保護美國人民，並獲得完成任務所需的絕大多數選票。」

該法案為低收入母親及其嬰兒的聯邦營養計畫添加10億美元經費，這是民主黨重要的資金優先事項，它還增加了租金補貼和退伍軍人支出。

但共和黨經常關注的監管和執法機構，包括聯邦調查局（FBI）、環保署，以及美國菸酒槍炮及爆裂物管理局，經費削減了6%至10%。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130307