美大選年 鮑爾不預期經濟軟著陸避免政策偏袒

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天赴國會作證指出，美國正走在達成通貨膨脹目標的「良好路徑上」，但避談經濟軟著陸以免偏向哪方候選人。

鮑爾今天告訴聯邦眾議院金融服務委員會（U.S. House Financial Services Committee），外界圍繞著直接提到即將舉行的總統大選以及將他捲入財政支出、能源政策和住房爭端的努力，或任何聲稱聯準會尋求低通脹和低失業率「軟著陸」已到來的說法。

國會聽證中，民主黨籍眾議員格林（Al Green）問鮑爾：「是否會在某個時候宣布我們已實現軟著陸？…有些官方聲明可以給人們帶來一些安慰嗎？」他同時也提出競選年的氛圍，在這種氛圍中，經濟正陷入衰退的說法與顯示失業率低、通膨下降和穩定增長等數據相互對抗。

鮑爾表示：「我不認為我們如此，不會。」「我們只會埋頭苦幹，努力實現大眾對我們的期望。我們不會像這樣般宣布勝利。」

這次問答凸顯鮑爾和聯準會的中央政策，可能對即將到來的總統拜登和前總統川普間再度交手造成如何的影響。

不論他們之間存在的歧異，兩人的確都任命了鮑爾為聯準會主席。

他們現在可能會看到，在某種程度上，他們的選舉命運與鮑爾作為聯準會主席的行動息息相關，以及11月大選是否在失業率持續低迷、通膨緩降和利率可能下降的氛圍下進行。

鮑爾的目標是在美國政治言談可能出現動盪的幾個月間，避免聯準會決策顯得偏向任何一位候選人，或在選舉交火中陷入太多困境。

鮑爾擔任聯準會主席4年任期將於2026年5月屆滿，在此任期的半路，不管誰是11月大選贏家，鮑爾都說過美國正走在「良好路徑上」，具有軟著陸的條件。

事實上，一些分析師感覺這種局面已經到來，由若干指標來看，通膨率接近美國央行2%的目標，失業率也連續2年維持在4%以下。

不過，別預期已取得了勝利。

鮑爾說：「這是我們試圖達到的經濟局面。目前我們正走在能夠達標的良好路徑上。」但「我不想給它貼上標籤，其他人可以這麼做」。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1130307