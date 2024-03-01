美國通膨持續放緩 Fed官員透露今夏有望降息

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）一位高階官員今天表示，美國通貨膨脹速度正在放緩，意味著在夏季開始降息可能是合適的。

法新社報導，聯準會日前預期今年會進行3次降息，但並未說明何時將開始降低其關鍵貸款利率，引發金融市場猜測。

促使聯準會做出決定的關鍵，在於通膨是否持續接近聯準會設定的2%長期目標。美國通膨2022年創下數十年來新高後已大幅下降。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）今天在會議中表示：「一年前，我預期第一次降息最快可能在今年底是合適的。」

波士蒂克說：「通膨下降的速度促使我把時程往前拉。」他是聯準會今年的利率制定委員會12名表決成員之一。

他表示，「如果事情如我預期，我們今年夏天開始降息可能是恰當的」，但指出他將繼續「依賴數據」。

波士蒂克發表這番言論不久前，最新數據顯示聯準會青睞的通膨指標正在持續放緩，儘管仍存在部分令人擔憂的原因。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130301