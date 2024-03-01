更多編輯台推薦新聞：
嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

台積電插旗熊本 菊陽町祭赴台旅遊補助每人2100元
國際

台積電插旗熊本 菊陽町祭赴台旅遊補助每人2100元

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
聯準會
新聞專題
聯準會1/300
首頁 / 國際

美國通膨持續放緩 Fed官員透露今夏有望降息

2024/3/1 09:55（3/1 10:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為美國聯準會辦公大樓。（路透社）
圖為美國聯準會辦公大樓。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）一位高階官員今天表示，美國通貨膨脹速度正在放緩，意味著在夏季開始降息可能是合適的。

法新社報導，聯準會日前預期今年會進行3次降息，但並未說明何時將開始降低其關鍵貸款利率，引發金融市場猜測。

促使聯準會做出決定的關鍵，在於通膨是否持續接近聯準會設定的2%長期目標。美國通膨2022年創下數十年來新高後已大幅下降。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）今天在會議中表示：「一年前，我預期第一次降息最快可能在今年底是合適的。」

波士蒂克說：「通膨下降的速度促使我把時程往前拉。」他是聯準會今年的利率制定委員會12名表決成員之一。

他表示，「如果事情如我預期，我們今年夏天開始降息可能是恰當的」，但指出他將繼續「依賴數據」。

波士蒂克發表這番言論不久前，最新數據顯示聯準會青睞的通膨指標正在持續放緩，儘管仍存在部分令人擔憂的原因。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130301

#Fed
#美國
#降息
#通膨
#聯準會
延伸閱讀
美國1月PCE年增2.4% 聯準會偏好通膨指標再降溫受美通膨數據和OPEC產量增加衝擊 國際油價下跌主計總處上修通膨率至1.85% 關注開徵碳費是否衝擊物價
聯準會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美國1月PCE年增2.4% 聯準會偏好通膨指標再降溫
172.30.142.56