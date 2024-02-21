林啟超：Fed降息在路上 不會每次開會就降

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（中央社記者羅元駿台北21日電）國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今天表示，美國存在經濟硬著陸風險，提升聯準會降息動機，不過降息路上會有「休息站」，意即不會每次開會就降息，但仍估計全年降息約4碼，而台灣則有電價調漲等通膨隱憂，央行恐降息不易。

勤業眾信會計師事務所今天舉辦「鏈結創新、驅動未來高峰會」，邀請林啟超專題演講「2024全球經濟與市場展望」。

全球關注美國何時降息，林啟超表示，美國實質利率目前約在2.5%，仍處在相對高點，恐有經濟硬著陸的風險，提升美聯準會（Fed）降息的動機，也就是說，美國今年降息「正在路上」，但路徑會與過去很不同。

他解釋，美國今年的降息路會很短，且過程會有很多「休息站」，也就是說，未來聯準會不會每次開會就降息。

林啟超認為聯準會降息動作採取邊走邊看節奏，主要有3個原因，第1是勞動市場供需不對稱，目前美國勞動需求遠大於供給；若要到通膨2%水準，預期失業人數相比現況會多100萬至150萬人，然而勞動需求暢旺讓薪資成長率維持一定水準。

第2，全球供應鏈的重塑。蘋果iPhone手機原本都在中國生產，近年部分轉移到印度與越南，林啟超點出，雖然企業的國際供應鏈重塑布局有助營運，但相對使成本增加。

第3，綠色通膨。林啟超表示，使用再生能源價格比傳統石化能源貴，而企業又面臨碳費、碳稅徵收，供給面的通膨，是全球過去從未有的，綜上3項原因都讓降息的路充滿挑戰。

至於台灣景氣部分，林啟超以消費性電子產業為例，舉出台灣5家筆電廠商2023年月均出貨量約1000萬台，相較於過去正常月均出貨量1500萬至1600萬台，今年預計會從低迷氛圍中好轉向上。

近期台灣有電價調整與物價上漲的隱憂，林啟超表示，現況央行不容易採取寬鬆的貨幣政策，若央行不降息，相對要思考新台幣未來是否有面臨升值的壓力。

而帶動台股成長的人工智慧領域，林啟超指出，AI現可解釋複雜的圖像問題、突破奇異點。他預測，人工智慧是未來5年、10年成長領域最快的項目，而台灣出口有40%是半導體，AI的成長會帶動半導體產業成長。

展望今年全球經濟情勢，林啟超分為內部與外部因素，內部是經濟數據、就業市場的觀察，外部則是地緣政治風險，像是紅海危機造成的運價大漲等，他形容今年會是看盡沿途的亂世繁華的一年。（編輯：黃國倫）1130221