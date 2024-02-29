美國1月PCE年增2.4% 聯準會偏好通膨指標再降溫

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國今天公布，1月個人消費支出物價指數（PCE）較去年同期上漲2.4%，這個美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通貨膨脹指標繼續降溫，為對抗通膨的央行官員增添好消息。

法新社報導，根據美國商務部公布的數據，1月PCE漲幅較去年12月的數據減少0.2個百分點。至於外界密切關注的「核心通膨」數據，也就是去除波動的食品和能源價格後，1月核心PCE則較一年前上漲2.8%，同樣放緩。

美國PCE數據下降，很可能受到聯準會歡迎。聯準會最近才對外界預期不久後將降息的看法潑冷水，因為聯準會希望將美國通膨率拉低至其長期目標2%。

美國基準利率目前處於23年高點5.25%至5.50%之間。聯準會官員已持續一段時間辯論開始降息的正確時機，近幾週有幾名官員出面暗示，考量到當前美國經濟的根本力道，聯準會還能承擔得起耐心等待降息時機的後果。

與去年12月相比，美國1月PCE則上升0.3%，漲幅略低於市場預期；但核心PCE則月增0.4%。這很可能持續帶給聯準會壓力，有必要確保任何通膨降溫是更普遍的情況，才能開始下調利率。（譯者：張正芊）1130229