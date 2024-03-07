鮑爾：仍預計今年降息 但無法確定抗通膨進展

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天在國會聽證會表示，他仍預計今年會降息，但無法確定抗通膨進展。

法新社報導，聯準會為對抗頑固通膨，將主要借貸利率升至23年高點，成功壓低創數十年新高的通膨率，希望將通膨率拉低至其長期目標2%，但最近數據顯示，聯準會這項目標可能會走得相當崎嶇。

鮑爾今天告訴美國眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）：「如果經濟大體按照預期發展，那麼在今年某個時候開始放鬆政策限制可能是適當之舉。」

他還說：「但經濟前景存在著不確定性，我們的2%通膨目標當前進展無法確定。」（譯者：陳正健）1130307