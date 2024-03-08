更多編輯台推薦新聞：
SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
社會

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
聯準會
新聞專題
聯準會1/300
首頁 / 國際

鮑爾：經濟若維持當前趨勢 聯準會今年將開始降息

2024/3/8 05:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天在華府告訴國會議員，只要目前經濟趨勢持續下去，聯準會今年將開始調降利率。

法新社報導，鮑爾在國會山莊（Capitol Hill）第2天的聽證會上告訴參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）成員：「就我們目前所見，經濟繼續強勁成長，勞動市場穩健，而且在抑制通貨膨脹方面持續取得進展。」

鮑爾指出，「如果經濟照著這個路徑發展」，聯準會「能夠且將會」在今年內開始調降主要借貸利率。

聯準會主要借貸利率目前處於5.25%至5.50%區間，為23年來的高峰。

美國商務部2月29日公布，1月個人消費支出物價指數（PCE）較去年同期上漲2.4%，漲幅較去年12月的數據減少0.2個百分點；但核心PCE（去除波動的食品和能源價格）月增0.4%，可能持續帶給聯準會須確保通膨降溫的壓力。

然而鮑爾今天的發言顯示，聯準會仍有意於今年內開始降息。

鮑爾昨天亦曾對美國眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）說：「如果經濟大體按照預期發展，那麼在今年某個時候開始放鬆政策限制可能是適當之舉。」（譯者：楊昭彥）1130308

聯準會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美大選年 鮑爾不預期經濟軟著陸避免政策偏袒
172.30.142.25