鮑爾放鴿美股創高 台積電ADR漲逾5%成台股指標

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（中央社記者江明晏台北8日電）聯準會主席鮑爾放鴿，示意今年降息有望，美股標普指數再創高，台積電ADR漲逾5%，台股7日收19693.52點、盤中高點19794點，雙創新高：法人指出，市場期待台積電續攻，並帶動台股再創高，但漲多股也將面臨財報檢視。

隨著聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）示意經濟走向良好，今年可能開始降息，美股主要指數今天在輝達（Nvidia）等科技股助攻下收漲，標普500指數收盤再創新高。

道瓊工業指數上漲130.30點或0.34%，以38791.35點作收，標準普爾500指數上揚52.60點或1.03%，收5157.36點。科技股那斯達克指數勁揚241.84點或1.51%，收16273.38點，費城半導體指數大漲167.90點或3.36%，收5165.83點。

台積電ADR勁揚，漲幅逾5%，聯電ADR也上漲4.3%；台積電7日跳空走高，盤中創769元的新高價，收在760元，均為新高紀錄，市場將關注今天走勢。

台股7日收盤漲194.07點，為19693.52點，漲幅1%，成交金額新台幣5046億元，盤中高點來到19794.57點，收盤指數與盤中指數均創台股歷史新紀錄。

三大法人7日合計買超台股92.12億元，其中自營商賣超56.56億元，投信買超29.16億元，外資及陸資買超119.52億元。外資買超台積電逾2萬張，位居第3名，同時也是外資連5日買超。

基本面方面，台經院公布1月製造業景氣燈號，受惠國內外利多因素齊聚，人工智慧（AI）商機助攻，從代表景氣低迷的黃藍燈，直接跨越綠燈，轉為景氣揚升的黃紅燈，是2021年10月以來、近2年半第一顆黃紅燈。

法人分析，台股再度跳空上漲，盤面呈現權值股強、中小型股轉弱的格局，AI與半導體引領指數不斷創高，猶如去年6月至8月AI股推升的上漲行情，多檔指標股漲多後將面臨財報驗證；台積電ADR上漲，台指期夜盤強漲247點，逼近2萬大關，市場將觀察台積電是否再突破新高價位，帶動台股指數續寫紀錄。（編輯：張均懋）1130308