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商研院看好服務業景氣 估7月迎向「繁榮」境界

2024/3/7 20:39
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（中央社記者曾智怡台北7日電）商研院今天發布1月商業服務業景氣循環分析指出，同行指標綜合指數已連續17個月的上升，循環綜合指數來到1.5525個標準差，且升勢仍持續加強，預測7月可續升到2.5136個標準差，進入歷史經驗上的「繁榮」境界。

商研院透過新聞稿指出，在5個景氣循環同行子指標之中，循環趨勢值除了批發及零售業為99.94以外，其餘均超越長期趨勢值（100）。就趨勢變動的速度而言，除了目前循環趨勢值已達102.41的住宿餐飲業顯現些微減緩外，也都持續加速之中，顯示復甦步調穩健。

另一方面，領先指標綜合指數持續下降，但下降速度在去年下半年明顯減緩，整體經濟復甦的不確定性明顯降低。

商研院提醒，商業服務業景氣復甦步調可穩健持續無虞，但在當前景氣熱絡之中，住宿與餐飲業面臨嚴重缺工，相關上升趨勢已在去年8月開始明顯減緩，極可能造成某種程度持續成長的侷限。

這也代表，利用自動化、數位化，甚至機器人替代人力，並提高生產力的必要性已迫在眉睫。

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商研院指出，雖然整體經濟持續下行風險降低，但「民間實質固定資本形成」與「服務貿易收支淨額」兩個子指標在去年下半年快速下墜甚至已進入嚴重衰退區內，似有重回疫情前「悶經濟」的舊結構之勢。

不過，在當今數位經濟時代，台灣擁有高端晶片技術與能量，以及在全球化時期所高度累積的資本等優勢，有利用「數位驅動」與「服務導向」促成全面經濟轉型的機會。（編輯：楊凱翔）1130307

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