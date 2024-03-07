昔兩岸童裝龍頭二度減資 麗嬰房：今年中國再關百店

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（中央社記者江明晏台北7日電）成立半世紀的老字號童裝品牌麗嬰房今天宣布二度減資彌補虧損，受少子化、電商衝擊，麗嬰房連年虧損，兩岸店數從1000多家規模一路縮減，目前不到4成，麗嬰房今年在中國更會加大力道再關百店，同時布局東南亞電商機會。

麗嬰房今天在證交所召開重訊記者會，說明董事會決議辦理減資彌補虧損事宜。

麗嬰房表示，112年度期末待彌補虧損為新台幣6.19億元，為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減資彌補虧損，實收資本額為新台幣14.01億元，預計減資比例為25%，減資後資本額為10.51億元。

這也是繼去年第4季宣布減資28%後，麗嬰房近年啟動的第二度減資。

麗嬰房成立超過半世紀，由林泰生白手起家，在台北市南京東路開設第一家門市，發展連鎖化，並搭上中國人口紅利，西進壯大版圖，全盛時期曾是兩岸童裝界龍頭，門市數超過1000家，但截至去年底，兩岸店數只剩不到4成，台灣約184家、中國約220家。

值得注意的是，麗嬰房去年在中國一口氣就關掉50家店，麗嬰房發言人蔡明錡對中央社記者表示，今年還會持續加大中國關店力道，預估會關到剩下一半的店點，也就是再關掉約百家，剩下約百家店。

業界分析，童裝品牌近年受少子化和電商興盛衝擊，實體展店都遇上瓶頸，營運狀況也大不如從前。2017年，林泰生兒子林柏蒼接棒董事長，後續營運更遭遇疫情等挑戰，麗嬰房去年稅後虧損5.29億元，每股虧3.83元，自2018年起至2023年，已連續虧損6年。

蔡明錡指出，近年麗嬰房虧損主要來自中國，因此經營方針的第一要務，是減虧關店止血，團隊觀察中國經濟環境非但沒有好轉，消費力道還1個月比1個月差，預估2、3年內難有大起色，要安然度過，規模勢必要縮小。

至於未來是否會撤出中國，蔡明錡強調，現階段無法判定要續留中國市場還是撤出，會繼續觀察，以獲利為首要目標。

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而台灣的門市則會維持180家左右的規模，店數變動不大，但會以大型店為主，導入體驗行銷。麗嬰房也看好，下一個商機在東南亞市場，目前已籌備電商網站做跨境銷售，今年會投入行銷資源在東南亞華人較多的市場，例如新加坡、馬來西亞，下一步則放眼菲律賓、越南，「以電商做市場測試，發展較好的國家會尋找經銷商或代理商展店，降低成本與風險」。

蔡明錡也說明二度減資原因，過去麗嬰房年營收達百億元左右，資本額近20億元，現在營收規模只剩30億元左右，減資後10億元的資本額大小較為恰當。（編輯：張若瑤）1130307