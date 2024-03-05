王健全：若川普當選美國總統 全球經濟將更詭譎多變

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（中央社記者羅元駿台北5日電）美國預計今年11月舉行總統大選，將牽動全球政經變化。中經院副院長王健全認為，若美國前總統川普再次當選，恐擾亂世界貿易秩序。中研院經濟所研究員簡錦漢認為，川普上台將提升對中國制裁，倡導半導體在美國生產比例也會提高。

中華經濟研究院今天發布2月台灣採購經理人指數，經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI）續揚0.1個百分點，升至48.1%。

近期美國前總統川普（Donald Trump）與現任總統拜登（Joe Biden），分別角逐共和黨、民主黨提名代表，欲再戰2024總統大選，引發各界關注；媒體詢問對美國總統大選後續局勢看法。

王健全認為，若今年川普當選，世界經濟一定更加詭譎多變，貿易政策恐放棄烏克蘭轉向俄羅斯示好，或是與歐盟展開貿易壁壘。川普的「讓美國強大」立場鮮明，不顧對世界影響，加上減稅政策或是大幅降息的速度，都恐擾亂世界貿易秩序。

簡錦漢觀察，川普若上台會提升對中國的制裁，而中國經濟成長率必定更低。至於半導體的美國生產，一旦川普當選，倡導在美生產製造比例可能更高。

中經院長葉俊顯表示，即使美國啟動量化緊縮政策，但縮表速度趕不上發行國債速度，以至於美國財政負擔持續加重，此外，兩黨對於財政政策不同，民主黨相對是大政府心態，主張政府要多支出，共和黨的川普則是持輕稅、減稅態度，並主張政府節省財政。

另外，通膨仍是美國續存問題，葉俊顯指出，貨幣政策是美國聯準會（Fed）的職責， Fed任務是打擊高通膨，但觀察美國核心消費者物價指數（CPI），高通膨使目前美元不敢貿然降息。

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葉俊顯分析，核心CPI組成中大項的租金、原物料（油價）與工資都難以抑制，高利率環境導致租金不易下降，而美國每小時薪資成長率是否高於核心CPI，都是可能引發二次通膨的隱憂。

不過葉俊顯也補充，川普政策的確有很高執行率，但未來方法與方向可能不同，像是背後的團隊智庫，甚至是未來的商務部、經貿代表等安排，仍需持續觀察，待今年6、7月後逐漸明朗。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1130305