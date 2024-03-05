拜登警告川普不會承認敗選 稱輸家不會有風度

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）根據今天刊出的採訪內容，美國總統拜登警告，如果他2024年大選可能的競爭對手川普敗選，川普將對11月選舉結果提出質疑。

「紐約客週刊」（The New Yorker）對81歲的民主黨人拜登做了長篇人物介紹，根據訪談內容，拜登說：「輸家就是輸家，永遠不會有風度。」

拜登在這場於今年1月進行的訪談中又說：「我只是覺得，他將無所不用其極試圖贏得選舉。」他接著說，「如果我勝選」，但旋即加上一句「等到我勝選」，「我認為他會對選舉結果提出質疑」。

法新社報導，77歲的前總統川普試圖重返白宮，目前是共和黨提名戰中聲勢領先的參選人，他不實聲稱拜登沒有贏得2020年選舉。

川普目前面臨著密謀推翻2020大選結果的聯邦刑事指控，此案與川粉於2021年1月6日襲擊國會山莊有關。

儘管民調顯示選民日益擔憂拜登的年齡，但拜登接受紐約客訪問時，捍衛他爭取第2任期的決定。他告訴紐約客說：「如果你自認你最有機會擊敗一個勝選後可能改變美國本質的人，你會怎麼做？」

拜登近來在一連串民調落後川普，卓越的經濟政績又未獲選民認同，因此日益把火力聚焦在川普對民主的威脅。

拜登駁斥外界對於他的競選團隊過於自信的擔憂，說媒體不看好他2020總統大選與川普爭鋒的機會，2022期中選舉和2023的非大選年選舉亦是如此，但他和民主黨在這幾場選舉均有斬獲。

他說：「我是唯一打敗過他的人。而我會再度擊敗他。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1130305