美國超級星期二登場 媒體估川普拜登無懸念勝出

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（中央社佛州棕櫚灘5日綜合外電報導）美國多州今天舉行民主黨與共和黨總統初選。民調機構推估，前總統川普已橫掃德州、阿肯色州、維吉尼亞州、北卡羅來納州、奧克拉荷馬州等地，更有望與總統拜登再度對決。

美國15個州的選民和一個海外領地在「超級星期二」這天分別投票選出兩黨總統候選人，投票所正陸續關閉，最晚的是阿拉斯加州，將於美東時間午夜（台灣時間6日下午1時）結束投票。

路透社報導，艾迪生媒體研究機構（Edison Research）在加州、北卡羅來納州和維吉尼亞州執行的出口民調顯示，兩黨選民最關注的議題是移民和經濟。在這些州，多數共和黨籍選民都支持遣返非法移民，而經常批評移民的川普曾承諾，一旦當選，將展開美國史上最大規模的遣返行動。

部分運動人士不滿民主黨籍的拜登對以色列的強烈支持，呼籲美國穆斯林和進步派人士投下「不表態」選票以示抗議，但預料拜登仍將順利贏得初選。

艾迪生媒體研究機構估計，拜登已輕鬆拿下愛荷華州、北卡羅來納州、維吉尼亞州、奧克拉荷馬州和田納西州。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130306