拜登在超級星期二僅1處吞敗 勝選者是何方神聖？

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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國15州和美屬薩摩亞（American Samoa）在今天舉行民主黨及共和黨的總統提名初選投票，原本外界認為穩操勝券的總統拜登，卻在美屬薩摩亞的民主黨黨團會議選舉敗給一名沒沒無聞的商人。

法新社報導，民主黨美屬薩摩亞黨團會議選舉投下的票數為91票，52歲商人巴默（Jason Palmer）雖說多數美國民眾不知道他是何方神聖，他取得51票過半票數，現任總統拜登則拿下40票。

巴默在臉書發文說：「很榮幸向各位宣布，我在美屬薩摩亞總統提名初選中勝出。謝謝這個超棒的社區鼎力支持。這個勝利證明我們的聲音大有力量。我們能一起重建美國夢，並為所有人形塑更光明的未來。」

巴默是巴爾的摩（Baltimore）的居民。他表示，他從未去過美屬薩摩亞，他是透過視訊的方式競選、向選民表達自己的訴求、聆聽選民的心聲。

不過，美國屬地的居民只能參與總統提名初選投票，在正式總統大選中沒有任何選舉人團票。

在美國總統大選各州選民投票時，不是直接投給總統候選人，而是投給代表民主黨、共和黨、其他政黨或無黨籍參選人的選舉人，再由獲得最多選票的1組選舉人行使總統投票權。

有趣的是，過去贏得美屬薩摩亞總統提名初選的人士，力拚到底的機會渺茫。例如，媒體大亨、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）參與民主黨2020年總統提名初選時，只在美屬薩摩亞勝出，之後便宣布退選。

拜登在美屬薩摩亞吞敗，對他來說只是小問題。他無懸念在超級星期二15個州的提名初選中勝出。

巴默贏得美屬薩摩亞完全無法阻止拜登最終奪得黨的提名，美屬薩摩亞分配的黨代表票僅6票。根據選舉結果，巴默將拿下4張黨代表票、拜登則是2票。

巴默曾在許多不同的企業和非營利組織服務，領域涵蓋科技和教育議題。他表示選民希望「某個比拜登更像是21世紀的人」出任總統。

根據競選活動募資紀錄，巴默已為他的競選活動自掏腰包逾50萬美元（約新台幣1578萬元）。他說：「你過世後帶不走這些錢，但你在世時可以改變世界。」（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130306